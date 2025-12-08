Kiszivárgott Von der Leyenék legőrültebb terve: kiderült, melyik három tagállam fizetné a legtöbbet Ukrajnának

Minden jel arra utal, hogy az Európai Bizottság azt várja, hogy az Európai Unió legnagyobb gazdaságai – Németország, Franciaország és Olaszország – vállalják a főszerepet abban a garanciavállalási rendszerben, amely lehetővé tenné egy 210 milliárd eurós sürgősségi hitel folyósítását Ukrajna számára – szúrta ki a Kárpáthír.

Az eredetileg a Politico birtokába jutott dokumentumok szerint a brüsszeli testület a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján osztaná szét a terheket a tagállamok között.

A hitel célja az ukrán gazdaság stabilizálása lenne a 2026–2027-es időszakban. A tervezet értelmében a tagállamoknak egyénileg kellene garanciát vállalniuk a hitelkeret biztosításához. A kiszivárgott számok alapján a legnagyobb tétet Németországnak kellene letennie az asztalra,