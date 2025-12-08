Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét
Minden jel arra utal, hogy az Európai Bizottság azt várja, hogy az Európai Unió legnagyobb gazdaságai – Németország, Franciaország és Olaszország – vállalják a főszerepet abban a garanciavállalási rendszerben, amely lehetővé tenné egy 210 milliárd eurós sürgősségi hitel folyósítását Ukrajna számára – szúrta ki a Kárpáthír.
Az eredetileg a Politico birtokába jutott dokumentumok szerint a brüsszeli testület a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján osztaná szét a terheket a tagállamok között.
A hitel célja az ukrán gazdaság stabilizálása lenne a 2026–2027-es időszakban. A tervezet értelmében a tagállamoknak egyénileg kellene garanciát vállalniuk a hitelkeret biztosításához. A kiszivárgott számok alapján a legnagyobb tétet Németországnak kellene letennie az asztalra,
ugyanis Berlintől mintegy 51,3 milliárd eurós garanciavállalást várnak.
Franciaországra 34 milliárd, Olaszországra pedig 25,1 milliárd euró hárulna – írták.
Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.
Az ukrán drónosztagok irányítóját, Robert „Magyar” Brovdit hazánk is kitiltotta, mivel a magyarokat ellátó kőolajvezetéket is támadta.
