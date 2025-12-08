Ft
Európai Bíróság kőolaj Magyarország energia Ursula von der Leyen energiaimport földgáz Szijjártó Péter Európai Unió Szlovákia

Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét

2025. december 08. 10:02

Végképp betelt a pohár Szijjártó Péternél.

2025. december 08. 10:02
null

Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet,

amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.

„Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is” – hangsúlyozta.

Ezért Szlovákia kormányával közösen – döntést követően azonnal – megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

masikhozzaszolo
2025. december 08. 12:26
Megjelent végre a humor a Mandin! Már posztban is! /Magyarország a legszorosabb szövetségesével/ Jót nevettem! Kösz! Hol verték (akár agyon) a magyarokat? Hol vették el az állampolgárságát Ilonka néninek? Malina Hedvig jól van, Pozsonyi magyar szó(lás)? Szerbek, románok, szlovákok, ukránok, osztrák hadseregben 10 év, most be se engedik a vonatot, se az osztrákok, se a németek. A SZÖVETSÉGESEK!
iphone-13
2025. december 08. 12:13
ennek a vén ribancnak már régen lógnia kellene!
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. december 08. 11:19
Orbán viktor 2019 máj 8. napján 12:04 kor megerőszakolta az unokáját.
pipa89
2025. december 08. 11:07
Vérlázító, amit a Führerin művel!
