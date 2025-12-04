Ft
gázimport Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen szankciók Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Készülhetnek Brüsszelben Magyarország válaszára: nem marad megtorlatlan Von der Leyen áskálódása

2025. december 04. 10:44

Egyértelműen fogalmazott Szijjártó Péter.

2025. december 04. 10:44
null

Az Európai Unió 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot, ezzel is gyengítve Vlagyimir Putyin háborús finanszírozását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, írja a Reuters.

Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: Magyarország jogi úton támadja meg a döntést, mivel szerinte azt kereskedelempolitikai intézkedésként álcázták a szankciók egyhangú elfogadásának megkerülése érdekében.

Szlovákia szintén jogi lépéseket fontolgat.

A Kreml szerint az EU döntése drágulást és versenyhátrányt okoz Európában. Az EU-tagállamoknak márciusig diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk energiaellátásukról – számolt be róla a hírügynökség.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

petronius50
•••
2025. december 04. 14:29 Szerkesztve
A Fidesz kormány ezt nem hajtja végre, mert azzal a biztos bukását kockáztatja. A brüsszeli aljas vezetés szemétkedései mindennapossá váltak. A szerződések őre sorozatban sért jogot és tagállami érdeket. Persze lehet támadni azt a nyilvánvalóan súlyos jogsértő magatartást az E. Bíróságon - mutatva, hogy megteszünk minden formai lépést, de ettől függetlenül minden nemzet- és magyarellenes parancsot megtagadunk..
csapláros
2025. december 04. 14:11
Nem kell a Kreml-re hivatkozni, mert a drágulást és versenyhátrányt az Unió a bőrén érzi, a dizerzifikációs terveket meg az Unió írta elő. Ja, és a szlovák-magyar összehangolt peres eljárás is egy kész tény.
istvanpeter
2025. december 04. 13:25
De ha úgy vesszük, egy tagország szándékos megkárosítása súlyos erkölcsi bűn, vagy akár köztörvényesnek is minősíthetjük.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!