Készülhetnek Brüsszelben Magyarország válaszára: nem marad megtorlatlan Von der Leyen áskálódása

Az Európai Unió 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot, ezzel is gyengítve Vlagyimir Putyin háborús finanszírozását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, írja a Reuters.

Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: Magyarország jogi úton támadja meg a döntést, mivel szerinte azt kereskedelempolitikai intézkedésként álcázták a szankciók egyhangú elfogadásának megkerülése érdekében.