Készülhetnek Brüsszelben Magyarország válaszára: nem marad megtorlatlan Von der Leyen áskálódása

Kijöttek a friss adatok: Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kezében van Ukrajna sorsa
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
Egyértelműen fogalmazott Szijjártó Péter.
Az Európai Unió 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot, ezzel is gyengítve Vlagyimir Putyin háborús finanszírozását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, írja a Reuters.
Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: Magyarország jogi úton támadja meg a döntést, mivel szerinte azt kereskedelempolitikai intézkedésként álcázták a szankciók egyhangú elfogadásának megkerülése érdekében.
Szlovákia szintén jogi lépéseket fontolgat.
A Kreml szerint az EU döntése drágulást és versenyhátrányt okoz Európában. Az EU-tagállamoknak márciusig diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk energiaellátásukról – számolt be róla a hírügynökség.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP