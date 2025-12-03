Ft
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
áram Háború Ukrajnában Ukrajna áramimport Lengyelország Magyarország áramszünet orosz-ukrán háború Oroszország Szlovákia

Kijöttek a friss adatok: Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kezében van Ukrajna sorsa

2025. december 03. 10:58

A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.

2025. december 03. 10:58
null

Ukrajna az orosz támadások miatt novemberben 415 megawattórára növelte áramimportját, főként Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból és Moldovából – közölte az ExPro elemzőcég alapján a Reuters.

Az import éves szinten 150 százalékkal emelkedett.

Az ukrán tisztviselők szerint Oroszország intenzív csapásai jelentős áramszüneteket okoznak; legutóbb Kijevben félmillióan maradtak áram nélkül.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 30 komment

pollip
2025. december 03. 12:23
Az ukránok azért elfogadják az orosz kőolajból készült üzemanyagot, amivel az oroszokat támadják!
Válasz erre
1
0
franciscofranco
2025. december 03. 11:56
borsos-2franciscofranco 2025. december 03. 11:41 Ukrajna a neve a szomszédnak, ezerszer rosszabb! Fenyegettek már megszállással, külhoni magyarjaink legyilkolásával, támadták az energia ellátásunkat… Támadták? Odamennek a Barátság egyik nyomásfokozó állomásához Ukrajna területén és lekapcsolják az áramot. Megtették? Amit támadtak az az állomás ahol a Szentpétervári finomító és olajterminál felé megy a vezeték ág.
Válasz erre
0
3
alenka
2025. december 03. 11:37
Magyarország, Szlovákia, mi jót kaptunk- kapunk az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci fajtól?... Csupán fenyegetnek, utálkodnak, robbantgatnak már felénk is, gáz- olaj problémák, menekültek, ingyenélők, drágulások..... Ilyen faj felesleges a világon!...nekünk béke és a régi biztonság kell....Putin, előre!
Válasz erre
8
0
franciscofranco
2025. december 03. 11:34
mandala-3franciscofranco 2025. december 03. 11:29 jó az iróniád!!! de te is tudod,hogy Tr-Nyisztriára gondoltam!! Tudom. Ott kezdődött az orosz projekt aminek része volt Cecsenföld Abházia Dél Oszétia és most Ukrajna.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!