Kijöttek a friss adatok: Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kezében van Ukrajna sorsa

Felborzolta a kedélyeket az Európai Bizottság: világgá kürtölték, hogy akarják kijátszani Magyarországot
Mindent megtesznek azért, hogy elvegyék Magyarország vétójogát.
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
Ukrajna az orosz támadások miatt novemberben 415 megawattórára növelte áramimportját, főként Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból és Moldovából – közölte az ExPro elemzőcég alapján a Reuters.
Az import éves szinten 150 százalékkal emelkedett.
Az ukrán tisztviselők szerint Oroszország intenzív csapásai jelentős áramszüneteket okoznak; legutóbb Kijevben félmillióan maradtak áram nélkül.
Orbán Viktor szerint egy pillanat alatt politikai földrengést idézhetnek elő az uniós vezetők.
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.