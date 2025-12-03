Felborzolta a kedélyeket az Európai Bizottság: világgá kürtölték, hogy akarják kijátszani Magyarországot

Bele is vághat az újratervezésbe Von der Leyen: Magyarországot már nem tudja olyan könnyen megzsarolni
Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.
Mindent megtesznek azért, hogy elvegyék Magyarország vétójogát.
Az Európai Bizottság jogi megoldást javasol, hogy eloszlassa Belgium aggodalmait a Brüsszelben befagyasztott 140 milliárd eurónyi orosz vagyon Ukrajnának történő kölcsönadásával kapcsolatban – írja a Politico.
A belga kormány attól tart, hogy ha egy EU-tagállam – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – megvétózza a szankciók meghosszabbítását, Belgiumnak vissza kellene adnia az összeget Oroszországnak.
A Bizottság ezért az uniós szerződés 122. cikkére hivatkozva többségi döntéssel venné ki Magyarország kezéből a vétójogot,
ezzel biztosítva Belgium támogatását és Ukrajna finanszírozását. Bart De Wever belga miniszterelnök hivatalosan nem kommentálta a javaslatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Orbán Viktor szerint egy pillanat alatt politikai földrengést idézhetnek elő az uniós vezetők.
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.