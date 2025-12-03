Ft
vétó Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború vétójog Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Belgium

Felborzolta a kedélyeket az Európai Bizottság: világgá kürtölték, hogy akarják kijátszani Magyarországot

2025. december 03. 10:21

Mindent megtesznek azért, hogy elvegyék Magyarország vétójogát.

2025. december 03. 10:21
null

Az Európai Bizottság jogi megoldást javasol, hogy eloszlassa Belgium aggodalmait a Brüsszelben befagyasztott 140 milliárd eurónyi orosz vagyon Ukrajnának történő kölcsönadásával kapcsolatban – írja a Politico.

A belga kormány attól tart, hogy ha egy EU-tagállam – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – megvétózza a szankciók meghosszabbítását, Belgiumnak vissza kellene adnia az összeget Oroszországnak.

A Bizottság új terve

A Bizottság ezért az uniós szerződés 122. cikkére hivatkozva többségi döntéssel venné ki Magyarország kezéből a vétójogot,

ezzel biztosítva Belgium támogatását és Ukrajna finanszírozását. Bart De Wever belga miniszterelnök hivatalosan nem kommentálta a javaslatot.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

statiszta
2025. december 03. 12:20
Mindent lehet... Utána lehet mikroszkópot is venni és azon keresni a Belgiumba befektetőket.
google-2
2025. december 03. 12:19
Nem kellene húzogatni az orosz medve bajuszát! Bár nem a muftik gyerekei mennek majd a kiprovokált háborúba, hanem a nép egyszerű fiai. Tárgyalóasztalról ezek nem hallottak?
ekeke1
2025. december 03. 11:59
"A belga kormány attól tart, hogy ha egy EU-tagállam – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – megvétózza a szankciók meghosszabbítását, Belgiumnak vissza kellene adnia az összeget Oroszországnak." És mivel az a pénz már régen nincs meg, mert odaadták az ukránoknak, az bizony gondot jelentene... De ez a 122-es ötlet már nem először jön elő, főleg ilyen politicos fenyegetőzésekhez.
madre79
2025. december 03. 11:57
Ilyen nincs, a vétó jogot egy rozzant vén kurva és a végletekig aljas EP élen Dobrevvel nem vehetik el! Dobrev is rá fog ba...ni a sündörgésre és az atv-t valóban meg kell szüntetni!
