Felborzolta a kedélyeket az Európai Bizottság: világgá kürtölték, hogy akarják kijátszani Magyarországot

Az Európai Bizottság jogi megoldást javasol, hogy eloszlassa Belgium aggodalmait a Brüsszelben befagyasztott 140 milliárd eurónyi orosz vagyon Ukrajnának történő kölcsönadásával kapcsolatban – írja a Politico.

A belga kormány attól tart, hogy ha egy EU-tagállam – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – megvétózza a szankciók meghosszabbítását, Belgiumnak vissza kellene adnia az összeget Oroszországnak.