Bejelentette Lázár János: Végre utolértük Ausztriát (VIDEÓ)

2026. január 12. 16:51

Fontos sikert értünk el.

2026. január 12. 16:51
null

Magyarország 2026-ra utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát, a négysávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbbrendű négysávos út áll rendelkezésre – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfón hétfőn Budapesten.

A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben zajlik 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése Magyarországon,

soha ennyi tervezői megbízás nem volt kiadva – közölte.

A miniszter elmondta: a 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták. Magyarország 1 milliárd euró, 4 százalék alatti kamatozású hitelt kap, amelyet ugyanennyi saját forrással egészítenek ki – ismertette.

A pénzből nyolc nagy vasúti beruházás kezdődhet meg, ezek között említette egyebek mellett a Gubacsi vasúti híd, valamint a Lajosmizse-Kecskemét-Budapest és a Kiskunfélegyháza-Szeged vonal megújítását.

Megkezdődik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közlekedési kapcsolatainak javítása,

még idén döntenek arról, hogy koncesszió keretében ki fogja megvalósítani 1 milliárd euró értékben a főváros közigazgatási területének összekötését a reptérrel. Vasúti és közúti hozzáférést is biztosítanak, 170-180 milliárd forintból az autóutat kétszer három sávosra bővítik – jelezte.

Lázár János kiemelte: február 27-én megnyitják a teherforgalom előtt a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát, a tesztüzem már megkezdődött. A vasúti pálya teherforgalmi kihasználása 100 százalékos lesz. A személyforgalmat február végén vagy március elején szeretnék megindítani, ez attól függ, hogy az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat mikor fejeződik be – közölte a miniszter.

Hozzátette: a budapesti Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd a járatok, naponta három pár vonatot garantál a magyar és hármat a szerb államvasút. A Budapest-Belgrád vasúti pálya a budapesti elővárosok közlekedését is jelentősen javítja, ami nagy előrelépés az ingázóknak.

Lázár János a többi között ismertette: a vasúti vonalak 80 százalékán javult a menetrendtartási képesség, miután a MÁV által tervezett 100-ból már 61 új vagy újszerű mozdony bérlése és forgalomba állítása megtörtént. A MÁV-Volán csoport 1000 új autóbuszt vásárolt, ebből 400-at már leszállítottak, idén 300-at és jövőre is ugyanennyit szállítanak. Közbeszerzést írtak ki 54 HÉV-jármű beszerzésére 350 milliárd forintos keretösszeggel.

A tárcája 2022 és 2026 közötti munkájának eredményeként említette, hogy az utasok kevesebbet fizetnek, a mávosok többet keresnek. Kiemelte: a MÁV és a Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárd utazást bonyolítottak le tavaly, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa.

Összesen 25,2 millió bérletet adtak el, amire szintén nem volt példa a rendszerváltozás óta Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt tudja megtekinteni a KözlekedésInfót:

(MTI)

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

DINO54
2026. január 12. 18:05
Már csak Romániát kéne utol érni!
neszteklipschik
2026. január 12. 17:12
Nagyon szomorú, hogy a cikkben felsorolt rengeteg pénz nem Ukrajnába megy!! -ideiglenesen hazánkban állomásozó lippsik 😂😂😂
