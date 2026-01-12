Bejelentette Lázár János: Végre utolértük Ausztriát (VIDEÓ)

A pénzből nyolc nagy vasúti beruházás kezdődhet meg, ezek között említette egyebek mellett a Gubacsi vasúti híd, valamint a Lajosmizse-Kecskemét-Budapest és a Kiskunfélegyháza-Szeged vonal megújítását.

Megkezdődik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közlekedési kapcsolatainak javítása,

még idén döntenek arról, hogy koncesszió keretében ki fogja megvalósítani 1 milliárd euró értékben a főváros közigazgatási területének összekötését a reptérrel. Vasúti és közúti hozzáférést is biztosítanak, 170-180 milliárd forintból az autóutat kétszer három sávosra bővítik – jelezte.

Lázár János kiemelte: február 27-én megnyitják a teherforgalom előtt a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát, a tesztüzem már megkezdődött. A vasúti pálya teherforgalmi kihasználása 100 százalékos lesz. A személyforgalmat február végén vagy március elején szeretnék megindítani, ez attól függ, hogy az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat mikor fejeződik be – közölte a miniszter.

Hozzátette: a budapesti Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd a járatok, naponta három pár vonatot garantál a magyar és hármat a szerb államvasút. A Budapest-Belgrád vasúti pálya a budapesti elővárosok közlekedését is jelentősen javítja, ami nagy előrelépés az ingázóknak.