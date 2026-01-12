Kettőből kettő: már biztos a magyar válogatott továbbjutása az Európa-bajnokságon

„Engem is meglepett a döntés” – Kemény Dénes a Manchester Unitedről és a vízilabda-Eb-ről is beszélt a Mandinernek
Lapunknak nyilatkozott a legendás szövetségi kapitány.
Második csoportmeccsüket is megnyerték vízilabdázóink a belgrádi Európa-bajnokságon. A magyar válogatott a franciák elleni siker után Montenegrót három góllal verte meg.
A magyar válogatott 13–10-re nyert a montenegrói csapat ellen a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában. Akárcsak szombaton a franciák elleni nyitó mérkőzésen, ezúttal is a védekezés volt a győzelem kulcsa, mivel a találkozó azon periódusaiban, amikor a támadás akadozott, hátul jól teljesített a gárda.
A két együttes legutóbb tavaly nyáron a BENU-kupán találkozott egymással, Varga Zsolt együttese akkor 15–8-ra diadalmaskodott. Világversenyen 2018 óta tart a veretlenség a montenegróiakkal szemben, akik legutóbb a barcelonai kontinensviadalon diadalmaskodtak a párharcban. Az Eb második meccséről a 15 fős keretből a kapitány Batizi Benedeket hagyta ki, míg a kapu előtt ezúttal is Csoma Kristóf tempózott.
Nem kellett sokat várni az első gólokra, Vigvári Vince találatára a rivális az első fórját értékesítve válaszolt. A túloldalon is jött az első kiállítás, a türelmesen végigjátszott figurát a franciák ellen gól nélkül záró Angyal húzta be közelről a hálóba. Nagy Ákos a blokkba lőtt, a „kezek” pedig az ellentámadásban is a riválist segítették, Manhercz védekezéséről pattant a hálóba a labda. Vigvári Vendel akcióból lőtte ki a bal felsőt, a túloldalon Popadics kapufára vágta az ötméterest. Vismeg kevesebb mint ötpercnyi játék után a második személyi hibáját kapta, hátrányban azonban Csoma először védett. Jansik Szilárd révén először volt kétgólos a magyar előny, egy fór közben azonban kontrát ítéltek a bírók, a megúszásból pedig betalált az ellenfél (4–3).
Ezt is ajánljuk a témában
Lapunknak nyilatkozott a legendás szövetségi kapitány.
A második negyed elején a játékvezetők percekig „úszóedzést” vezényeltek a csapatoknak oda-vissza befújt kontrák formájában, mígnem Nagy Ádám harcolt ki ötméterest, amelyet Manhercz értékesített. Kovács Péter három védővel a nyakán harcolt ki kiállítást, az első találkozón kimaradt Tátrai Dávid pedig közelről lőtt a hálóba. Montenegró újabb fór után zárkózott fel, majd Jansik ritkán látható átadását – kiemelkedett húzásra, de látva, hogy hárman ugranak rá, szinte már a víz alól passzolt – Angyal fejezte be. Varga Vince már a félidő vége előtt kipontozódott, a montenegrói előny kimaradt, a túloldalon viszont Fekete közelről nem hibázott (8–4).
A harmadik felvonás elején Fekete blokkolt remekül, majd Csoma egy dupla védéssel érdemelt ki tapsot, egyaránt hátrányban. Páros kiállítás után Dejan Szavics, a montenegróiak legendás szerb edzője időt kért, tanítványai pedig végre is hajtották elképzeléseit. Támadásban teljesen elakadt a magyar csapat, több mint hat percig nem volt kapura lövése sem, hátul viszont Csoma tartotta a különbséget. A jeget Kovács törte meg, aki Vigvári Vince mesteri középre adását húzta centerből a hálóba. Az újabb magyar fórt Fekete villámgyors mozdulattal fejezte be, megduplázva ezzel az előnyt, a negyed végén pedig még maradt idő egy gólra, Nagy Ákos névrokonának, Ádámnak készített elő, utóbbi pedig nem hibázott (11–5).
Ezt is ajánljuk a témában
Nemcsak többletenergiát kaphatnak tőle.
A záró negyed elején másfél perc alatt kétszer is betalált a rivális, a rendkívül önzetlen Fekete passza után viszont Kovács nyugtatta meg a kedélyeket. Popadics gólja után kimaradt a magyar fór, Montenegró a közönség biztatása mellett zárkózhatott volna fel három gólra, de Csoma hátrányban védett, Varga Zsolt pedig önkívületben ünnepelt. Mielőtt az ellenfél még igazán lendületbe jött volna, Angyal úszott meg és egy higgadt ejtéssel bő három perccel a vége előtt gyakorlatilag lezárta a legfontosabb kérdést, a vége 13–10 lett.
Varga Zsolt: A végére egy kicsit elfáradtunk
A harmadik negyedben „jó ütemben” kikért idő volt a Montenegró elleni mérkőzés legfontosabb pillanata Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint.
„Az volt a kulcsmomentum, hiszen mi egy kicsit fáradtunk, az ellenfél pedig nagy lendülettel jött ránk. Ott jó ütemben sikerült időt kérni, visszavettük a meccs irányítását, és egy gyönyörű emberelőnyös játékkal betaláltunk. Visszajött az a működés elöl, ami hátul megvolt” – nyilatkozta a mérkőzést követően Varga Zsolt.
A szakember megjegyezte, kiváló játékosok alkotják a riválist, amely hagyományosan mindig előrukkol egy-egy bravúrgyőzelemmel a világversenyeken: „Bíztam benne, hogy nem ellenünk teszik meg ezt. Nagy erővel és figyelemmel mentünk bele ennek érdekében a mérkőzésbe, ezért a végére egy kicsit elfáradtunk, hiszen ez a fajta védekezés rengeteg energiát éget el.”
A tréner hozzátette, most a legfontosabb a regeneráció, szerdán a Málta elleni utolsó csoportmérkőzést pedig annyira koncentráltan kell lehozni, hogy a találkozó vége már könnyedebb legyen.
„A stabil védekezés alapvetően nagyon fontos, hiszen a mi játékunk ebből indul, de ha meg lehetne határozni egy célt a Málta elleni összecsapásra, akkor az az emberelőnyös helyzetek végletekig való kijátszása lenne” – mondta az MTI kérdésére Varga Zsolt.
Varga Zsolt együttese ezzel már biztosan csoportelső, és a maximális hat ponttal folytatja szereplését a középdöntőben, előtte viszont még szerdán Málta ellen zárja a kontinensviadal első szakaszát.
A csoportkör után az A- és a C-, illetve a B- és a D- kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.
Férfi vízilabda Európa-bajnokság
A-csoport, 2. forduló
Magyarország–Montenegró 13–10 (4–3, 4–1, 3–1, 2–5)
A magyar gólszerzők: Angyal 3, Fekete 2, Kovács 2, Vigvári Vi. 1, Vigvári Ve. 1, Jansik 1, Manhercz 1, Tátrai 1, Nagy Ád. 1
A másik mérkőzésen
Málta–Franciaország 13–22
A CSOPORT ÁLLÁSA
Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt