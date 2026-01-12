Kettőből kettő: már biztos a magyar válogatott továbbjutása az Európa-bajnokságon

Varga Zsolt: A végére egy kicsit elfáradtunk

A harmadik negyedben „jó ütemben” kikért idő volt a Montenegró elleni mérkőzés legfontosabb pillanata Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint.

„Az volt a kulcsmomentum, hiszen mi egy kicsit fáradtunk, az ellenfél pedig nagy lendülettel jött ránk. Ott jó ütemben sikerült időt kérni, visszavettük a meccs irányítását, és egy gyönyörű emberelőnyös játékkal betaláltunk. Visszajött az a működés elöl, ami hátul megvolt” – nyilatkozta a mérkőzést követően Varga Zsolt.

A szakember megjegyezte, kiváló játékosok alkotják a riválist, amely hagyományosan mindig előrukkol egy-egy bravúrgyőzelemmel a világversenyeken: „Bíztam benne, hogy nem ellenünk teszik meg ezt. Nagy erővel és figyelemmel mentünk bele ennek érdekében a mérkőzésbe, ezért a végére egy kicsit elfáradtunk, hiszen ez a fajta védekezés rengeteg energiát éget el.”

A tréner hozzátette, most a legfontosabb a regeneráció, szerdán a Málta elleni utolsó csoportmérkőzést pedig annyira koncentráltan kell lehozni, hogy a találkozó vége már könnyedebb legyen.

„A stabil védekezés alapvetően nagyon fontos, hiszen a mi játékunk ebből indul, de ha meg lehetne határozni egy célt a Málta elleni összecsapásra, akkor az az emberelőnyös helyzetek végletekig való kijátszása lenne” – mondta az MTI kérdésére Varga Zsolt.