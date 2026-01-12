Most válik valóra, amit Macron ígérgetett: megkezdték az „önkéntesek” toborzását

Elindították Franciaországban hétfőn fiatal önkéntesek toborzását az Emmanuel Macron elnök által novemberben bejelentett „nemzeti szolgálatra”, amelyet a hadsereg és a nemzet közötti kapcsolat erősítésének és az országot érő fenyegetésekkel szembeni szükségletek kielégítésének eszközeként hirdetett meg az állam.

Catherine Vautrin védelmi miniszter szerint harminc évvel a kötelező sorkatonaság felfüggesztése után a novemberben meghirdetett önkéntes szolgálat bevezetése „hosszú távú fejlődés része a hibridebb hadseregmodell felé”.