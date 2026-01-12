Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
emmanuel macron catherine vautrin franciaország védelmi miniszter szolgálat hadsereg

Most válik valóra, amit Macron ígérgetett: megkezdték az „önkéntesek” toborzását

2026. január 12. 17:42

A résztvevők havi bruttó 800 euró körüli fizetést kapnak.

2026. január 12. 17:42
null

Elindították Franciaországban hétfőn fiatal önkéntesek toborzását az Emmanuel Macron elnök által novemberben bejelentett „nemzeti szolgálatra”, amelyet a hadsereg és a nemzet közötti kapcsolat erősítésének és az országot érő fenyegetésekkel szembeni szükségletek kielégítésének eszközeként hirdetett meg az állam.

Catherine Vautrin védelmi miniszter szerint harminc évvel a kötelező sorkatonaság felfüggesztése után a novemberben meghirdetett önkéntes szolgálat bevezetése „hosszú távú fejlődés része a hibridebb hadseregmodell felé”. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Az önkéntesek 200 ezer aktív katona és 47 ezer tartalékos (80 ezer 2030-ban) mellett teljesítenek majd szolgálatot.

A francia hadsereg idén háromezer önkéntest kíván felvenni – 1800-at a szárazföldi haderőnél, 600-at a légierőben és űrhaderőben, 600-at pedig a haditengerészethez –, jövőre négyezret, 2030-ban 10 ezret, 2035-ben pedig 42 500-at.

A 18 és 25 év közötti férfiak és nők áprilisig jelentkezhetnek, hogy szeptember és november között tíz hónapra csatlakozzanak a hadsereghez, kizárólag Franciaország kontinentális vagy tengerentúli területein.

„A nemzeti szolgálat választása azt jelenti, hogy részt veszünk polgáraink, országunk védelmében egy olyan környezetben, amelyről érzékeljük, hogy bizonytalan” – mondta Fabien Mandon tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke a védelmi miniszterrel és a három fegyveres erő (szárazföldi, légi és tengerészeti) vezetőivel tartott sajtótájékoztatón.

Kifejtette: egyhónapos alapozó képzés után az egységekbe integrált sorozottak „nemzetünk ellenálló képességének megerősítésében” vesznek részt.

 

Ezt is ajánljuk a témában

„Képzést kapnak arra, hogy kényelmetlen helyzetekben hogyan reagáljanak, hogy cselekvésüket egy szervezett, szolidáris, erős csoport keretébe illesszék, ahol mindenki, függetlenül társadalmi származásától, személyes hátterétől, véleményétől, vallásától, ugyanabban az egyenruhában, az egyenlőség, a testvériség, a méltányosság elvei szerint fejlődik, és ahol a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák” – hangsúlyozta.

A fiatal önkénteseket a védelmi miniszter tájékoztatása szerint orvosi alkalmasság, motiváció és „a hadsereg igényeihez való alkalmasság” alapján választják ki.

Havi bruttó 800 euró körüli fizetést kapnak, és a szolgálat alatt szállást és teljes ellátást biztosítanak számukra.

A „nemzeti szolgálat” (fizetés, felszerelés, ruházat, szállás) tervezett költsége a 2026-2030 közötti időszakra 2,3 milliárd euró. A tíz hónapos szolgálat letelte után a fiatalok folytathatják tanulmányaikat, csatlakozhatnak az operatív tartalékosokhoz vagy aktívként bevonulhatnak a hadseregbe.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zuerzavar
2026. január 12. 18:14
Vonzó kinálat:)
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 12. 18:11
Akkor az utolsó fázisba lépnek ebbe videa.hu/videok/tudomany-technika/kereszteny-muszlim-haboru-es-kik-profeciak-rabbik-zsido-oqHKbXYZ9VYoDHGw az irányba! Ahogy ezt már 2015-ben mondtam... Mert kik fognak jelentkezni erre? Azok, akik a fenti munkát el IS (ISIS) fogják végezni B+! És ezt Macron IS tudja...
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. január 12. 18:10
miért kell idézőjelbe rakni az "önkéntes" szót, ha a cikk szerint is önkéntesekről van szó?
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. január 12. 18:07
Ahmedék a 800 euros segély mellé most már kapnak fegyvert is. A biztonságunk garanciája.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!