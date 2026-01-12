Kössük fel a gatyát, ez nem lesz kellemes: a Katasztrófavédelem máris kiadta a figyelmeztetést

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai riasztás, azonban ha lesz ilyen – akár citromsárga, akár narancs, akár piros meteorológiai riasztás – az ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon útnak – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. Vasárnap a Vértesboglár és Csákvár, illetve a Csákvár és Lovasberény közötti utat átmenetileg le kellett zárni, mivel hóátfúvás alakult ki, azonban ezeket az útzárakat a vasárnap esti órákban fel lehetett oldani. A közutakon vasárnap hóátfúvások miatt 20 centiméteres hóréteg alakult ki helyenként, a közútkezelő a havat folyamatosan takarította ezekről az utakról. Összesen 150 munkagép dolgozott vasárnap az utak takarításán és a síkosságmentesítésen – sorolta az alezredes.