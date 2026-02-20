Rossz hír a fejfájósoknak: drasztikus változás jön az időjárásban

Pénteken még az ország délnyugati, déli felén ugyanakkor egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékzónája okoz többfelé esőt, a nyugaton már havazást, többfelé várható csapadék, majd a nap második felében északnyugat, észak felől is csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell – írja a met.hu, amely szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet. Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő.

A Dunántúlon (az északkeleti részének kivételével), illetve az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki péntek késő estig számottevő hóréteg (ált. 2-15 cm), de kiemelten a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél vastagabb, 20 cm-t is meghaladó mennyiségű hó hullhat. A nyugati határvidéken 30 cm-t elérő, kissé meghaladó mennyiség sem kizárt. Ebből a csapadék kezdeti időszakában ~5-15 cm tapadó hó is összejöhet, majd egyre inkább porhó lesz a jellemző. Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos (60-75 km/h) lökések kísérhetik.