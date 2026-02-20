Rossz hír a fejfájósoknak: drasztikus változás jön az időjárásban

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Most még ónos eső, hófúvás, havazás, hétfőtől viszont újabb fordulat jöhet az előrejelzések szerint.
Pénteken még az ország délnyugati, déli felén ugyanakkor egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékzónája okoz többfelé esőt, a nyugaton már havazást, többfelé várható csapadék, majd a nap második felében északnyugat, észak felől is csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell – írja a met.hu, amely szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet. Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő.
A Dunántúlon (az északkeleti részének kivételével), illetve az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki péntek késő estig számottevő hóréteg (ált. 2-15 cm), de kiemelten a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél vastagabb, 20 cm-t is meghaladó mennyiségű hó hullhat. A nyugati határvidéken 30 cm-t elérő, kissé meghaladó mennyiség sem kizárt. Ebből a csapadék kezdeti időszakában ~5-15 cm tapadó hó is összejöhet, majd egyre inkább porhó lesz a jellemző. Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos (60-75 km/h) lökések kísérhetik.
Este a hideg, fagyos levegő beáramlásával átmenetileg kedvezővé válnak a feltételek a Tiszántúl nyugati részén, és a Tisza vonalában ónos eső (ált. < 1 mm, de lokálisan >1 mm sem teljesen kizárt), illetve fagyott eső előfordulására.
Hétfőtől azonban jön a melegedés, bár felhős, borongós időben lesz részünk, amikor is eső, zápor többfelé kialakulhat, azonban fagyra már nemigen kell számítani, sőt, nappal akár 14 fok is lehet. Az Időkép szerint jövő héten kitart végig a tavaszias idő, a hét második felében az ég is tiszta lehet.
