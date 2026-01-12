Akinél csak a Bibliát és Shakespeare-t olvasták többen – Agatha Christie-re emlékezünk

A világháború alatt, egy laboratóriumban jött a szikra

Így vagy úgy, a kislányból nagylány lett. Agatha 1914-ben hozzáment egy pilótához, későbbi háborús hőshöz, akit egy táncestélyen ismert meg. Egy lányuk született.

Hősnőnk későbbi elbeszélése szerint az első világháború idején fogalmazódott meg benne a regényírás gondolata, amikor ápolónőként dolgozott, majd egy gyógyszerlaboratóriumba került.

Kövessenek el mérgezés útján egy gyilkosságot, amit egy karizmatikus detektív göngyöl fel! Miért is ne?

Megszületett a „recept” és Poirot alakja, de kezdetben hiába: hat kiadó utasította el a kéziratot.