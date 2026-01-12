Akinél csak a Bibliát és Shakespeare-t olvasták többen – Agatha Christie-re emlékezünk

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A krimiírás nagyasszonya hűtlen férjekbe botlott, de csillaga végleg fölragyogott rejtélyes eltűnését követően: fél Anglia őt kereste, pedig marketingkampány lehetett az egész – bosszúval megspékelve.
Napra pontosan 50 éve, 1976. január 12-én hunyt el Agatha Christie, minden idők egyik legolvasottabb embere, aki
több, mint krimiíró: kulturális, sőt, popkulturális jelenség.
Ebben a cikkben nem a hölgy könyveinek irodalmi értékére, hanem a személyére fókuszálunk, de mégis írjuk le: Agatha Christie mondatai nem gomolyognak hosszan, öncélúan a semmibe, unalmas gondolatokat új ruhába öltöztetve, de igékre támaszkodó tőmondatokkal sem operál, amik kiüresítik a nyájas olvasó szívét: ő csak egyszerűen, természetesen és jól ír – ennyi az egész, ezzel és eredeti történeteivel előzi az epigonok csordáit.
Az angol-amerikai írónő álmodta meg Hercule Poirot és Miss Marple alakját,
könyveit több mint száz nyelven, körülbelül 300 millió példányban értékesítették.
Állítólag csak a Bibliát és Shakespeare műveit nyomtatták nála nagyobb példányszámban.
Agatha 1890-ben, egy angliai tengerparti városban született angol anya és amerikai apa harmadik, legkisebb gyermekeként. 1897-ben a család Franciaországba költözött egy „hosszú nyaralásra” az édesapa betegsége és a szorongató anyagi helyzet következtében. A kislány hallás után tanult meg franciául, zongorázott és
operaénekes akart lenni.
Miután visszaköltöztek Angliában, édesapja meghalt, a többiek elköltöztek. 1902-ben anya és kisebbik lánya magára maradt.
Így vagy úgy, a kislányból nagylány lett. Agatha 1914-ben hozzáment egy pilótához, későbbi háborús hőshöz, akit egy táncestélyen ismert meg. Egy lányuk született.
Hősnőnk későbbi elbeszélése szerint az első világháború idején fogalmazódott meg benne a regényírás gondolata, amikor ápolónőként dolgozott, majd egy gyógyszerlaboratóriumba került.
Kövessenek el mérgezés útján egy gyilkosságot, amit egy karizmatikus detektív göngyöl fel! Miért is ne?
Megszületett a „recept” és Poirot alakja, de kezdetben hiába: hat kiadó utasította el a kéziratot.
1920-ban egyik kiadó mégis bevállalta Agatha Christie első könyvét, és ha már lúd, legyen kövér: a harmincéves írónő további öt könyvének a kiadási jogát is megszerezték, ami jó üzletnek bizonyult.
Eljött a nevezetes, 1926-os év, ami Agatha karrierjében és magánéletében is földindulást hozott. Megjelent Az Ackroyd-gyilkosság című regénye, ami elindította a világsikerek felé, másrészt
a férje bejelentette, hogy másik nőbe szerelmes
és válni akar.
Az írónő reakciója egészen eredeti volt:
tizenegy napra szőrén-szálán eltűnt,
a hatóságok sem találták meg. Mivel aránylag ismert személyiségnek számított, eltűnése korabeli szenzációt okozott. Kis túlzással a fél ország őt kereste, de hiába. „550 rendőr nyomozott utána, kutyákkal, traktorokkal kutatták át a környék bozótos, erdős vidékét,
még repülőgépek is felszálltak, hogy a levegőből figyeljék meg a terepet, és 15 000 önkéntes csatlakozott a hajtóvadászathoz”
– tudjuk meg.
Egy hotelben azonosították, ahova álnéven jelentkezett be. Agatha Christie szándékosan nem adott magyarázatot eltűnésének okára. Amnéziától az idegösszeroppanásig mindenki mindenre gondolt, de maradt a jó öreg, hétköznapi valóság:
a sértett nő a hűtlen férjét akarta felbosszantani, és az évszázad marketingkampányát rittyentette magának.
Az eltűnés ideje alatt minden könyvét felvásárolták, két regényét folytatásokban kezdték közölni az újságban, nevét mindenki megtanulta az országban. Zseniális! Később kiderült, az eltűnés megszervezésében sógornője volt a segítségére.
Két év múlva az írónő elvált a férjétől. A férj csakhamar újra megnősült, elvette Agatha egyik barátnőjét. „A különös — vagy talán nem is nagyon különös — csak az, hogy a barátnőt Nancy Neele-nek hívták, és Agatha ezen a néven jelentette be magát eltűnése idején a szállóban” – írja az Univerzum, 1969. 12. száma.
Agatha Christie második férjét egy kiváló régész személyében találta meg.
Az írónő negyvenéves volt, amikor összeházasodott a tizennégy évvel fiatalabb férfival.
Házasságuk annak ellenére kitartott, hogy a fiatal férj folyamatosan félrelépett.
A világhírű írónő a második világháborúban is bizonyította emberi kvalitásait: kórházban dolgozott, segített az orvosoknak, emellett
elkísérte régész férjét az egzotikus helyszíneken zajló ásatásokra: több híres regényét ezek az élmények inspirálták
(Gyilkosság Mezopotámiában, Halál a Níluson).
Hűtlen, mégis szeretett férjét később lovaggá ütötték, a legendává avanzsált krimiíró pedig megkapta a brit birodalom lovagja cím női megfelelőjét, így a történet szépen kikerekedett. Agatha Christie 1976. január 12-én, 85 évesen halt meg angliai otthonában.
*
Nyitókép: Georges MELAMED / AFP
