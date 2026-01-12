„Az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető” – protokollszakértőt kérdeztünk az eldurvult közbeszédről

Elég az anyázásból!
Ebben a liberális pártok különösen bűnösek.
Volt itt minden: a főpolgármester bemutatott az újévi üzenetben, Fekete-Győr is a középső ujját villogtatta, egy másik a parlamentben azt mondta: „kapjátok be!”. A protokoll szakértő szerint magyarországi viszonylatban az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető, de mégis találkozni ilyen esetekkel.
Hol vannak már a rendszerváltás utáni években megszokott értelmiségi viták a parlamentben? Hol van már köztévében sugárzott Kónya-Pető vita? Mostanra annyira eldurvult a közélet, hogy ezek szinte elképzelhetetlenek – a kommunikációt elöntötte a durvaság, mindenki próbál a másikra licitálni, a szint pedig tolódik, sajnos egyre lejjebb. Az már régóta vágyálom, hogy értelmiségi viták legyenek, mostanra a durvaság az úr, az ellenzéki szereplők pedig csúcsra járatják az arroganciát. Gáspár Ágnes protokoll szakértő, egyetemi oktató a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy a közszereplőknek nagy felelőssége van a kommunikációban, párthovatartozástól függetlenül.
Természetesen ne legyünk álszentek, mi magunk is tudunk bunkón viselkedni, de pont a politikusoknak példát mutatni, ennek ellenére pont azok az emberek visítanak és viselkednek leginkább alpári módon.
2025 végére eljutottunk oda, hogy a főpolgármester nemes egyszerűséggel bemutatta középső ujját a kamerába, így üzenve a kormánynak. Budapest első embere egy szivárványos pólóban várva az újévet, feltöltött egy videót a közösségi oldalára, amiben bejelentette,
amivel mondjuk azóta sem tudtak mit kezdeni, továbbra is az enyészeté.
Karácsony Gergely a videó egy pontján vezető politikushoz egyáltalán nem méltó módon bemutatta a középső ujját – üzenve a kormánynak.
Az újév sem maradt bunkóság nélkül: a Momentum egykori elnöke, a mostanra a partvonalról bekiabáló Fekete-Győr András üzent Bohár Dánielnek, ehhez pedig egy kifejezési eszköze maradt, bemutatott neki.
Áprilisig minden erőforrásunkat arra fogjuk fordítani, hogy a hozzád hasonló gerinctelen propagandistákat levadásszuk, és leleplezzük a rendszer minden egyes mocskos hazugságát”
– írta Fekete-Győr.
A poszt apropója, hogy a parlamenttől fixen búcsúzó Momentum plakátkampányt indított, amelyeken a megafonos influenszerek ellen hergelnek.
Betelt a pohár, a visszaszámlálás pedig elkezdődött”
– üzente.
A legnagyobb suttyóságot azért Stummer János hozta el, aki a tavalyi évben egy öblöset káromkodott az Országgyűlésben. A Jobbikból a Momentumba vándorló politikus az egyik parlamenti felszólalásában azt mondta:
Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”
Érdekes, de a témában már három éve a Munkáspárt is nemtetszésének adott hangot. Thürmer Gyula 2023-as közleményében azt írta: a Munkáspárt Országos Elnöksége sajnálattal és felháborodással állapította meg, hogy a politika életben egyre több a káromkodás, anyázás, terjed a primitív, közönséges stílus.
Ebben a liberális pártok különösen bűnösek, mivel az ő embereik vezették be a korábban elfogadhatatlan stílust. A Munkáspárt elítéli ezt a fajta magatartást, és felhív minden politikai erőt, hogy viselkedjenek civilizáltan, emberhez méltó módon”
– közölte.
Gáspár Ágnes protokoll szakértő, szavai szerint sajnos Magyarországon és világszerte a politikusok és más híres személyek minősíthetetlen hangvételt, verbális kommunikációt gyakorolnak.
A nonverbális kommunikáció még nagyobb jelentőséggel bír, mert még interkulturális kapcsolódásai vannak. Amit mindenki a maga kultúrája szerint értelmez és ezek gyakran igen nagy sértéseket is okozhatnak”
– tette hozzá.
Szavai szerint magyarországi viszonylatban az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető, de mégis találkozni ilyen esetekkel.
Az egyén kulturális morális szintjét mutatja”
– fogalmazott.
