„Az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető” – protokollszakértőt kérdeztünk az eldurvult közbeszédről

Hol vannak már a rendszerváltás utáni években megszokott értelmiségi viták a parlamentben? Hol van már köztévében sugárzott Kónya-Pető vita? Mostanra annyira eldurvult a közélet, hogy ezek szinte elképzelhetetlenek – a kommunikációt elöntötte a durvaság, mindenki próbál a másikra licitálni, a szint pedig tolódik, sajnos egyre lejjebb. Az már régóta vágyálom, hogy értelmiségi viták legyenek, mostanra a durvaság az úr, az ellenzéki szereplők pedig csúcsra járatják az arroganciát. Gáspár Ágnes protokoll szakértő, egyetemi oktató a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy a közszereplőknek nagy felelőssége van a kommunikációban, párthovatartozástól függetlenül.

A protokoll szakértő szerint ez már nem fér bele. Fotó: Facebook

Természetesen ne legyünk álszentek, mi magunk is tudunk bunkón viselkedni, de pont a politikusoknak példát mutatni, ennek ellenére pont azok az emberek visítanak és viselkednek leginkább alpári módon.