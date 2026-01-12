Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vita értelmiségi vita Fekete-Győr András protokoll Stummer János Karácsony Gergely

„Az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető” – protokollszakértőt kérdeztünk az eldurvult közbeszédről

2026. január 12. 12:50

Volt itt minden: a főpolgármester bemutatott az újévi üzenetben, Fekete-Győr is a középső ujját villogtatta, egy másik a parlamentben azt mondta: „kapjátok be!”. A protokoll szakértő szerint magyarországi viszonylatban az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető, de mégis találkozni ilyen esetekkel.

2026. január 12. 12:50
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hol vannak már a rendszerváltás utáni években megszokott értelmiségi viták a parlamentben? Hol van már köztévében sugárzott Kónya-Pető vita? Mostanra annyira eldurvult a közélet, hogy ezek szinte elképzelhetetlenek – a kommunikációt elöntötte a durvaság, mindenki próbál a másikra licitálni, a szint pedig tolódik, sajnos egyre lejjebb. Az már régóta vágyálom, hogy értelmiségi viták legyenek, mostanra a durvaság az úr, az ellenzéki szereplők pedig csúcsra járatják az arroganciát. Gáspár Ágnes protokoll szakértő, egyetemi oktató a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy a közszereplőknek nagy felelőssége van a kommunikációban, párthovatartozástól függetlenül. 

A protokoll szakértő szerint ez már nem fér bele. Fotó: Facebook
A protokoll szakértő szerint ez már nem fér bele. Fotó: Facebook

Természetesen ne legyünk álszentek, mi magunk is tudunk bunkón viselkedni, de pont a politikusoknak példát mutatni, ennek ellenére pont azok az emberek visítanak és viselkednek leginkább alpári módon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

2025 végére eljutottunk oda, hogy a főpolgármester nemes egyszerűséggel bemutatta középső ujját a kamerába, így üzenve a kormánynak. Budapest első embere egy szivárványos pólóban várva az újévet, feltöltött egy videót a közösségi oldalára, amiben bejelentette, 

  • Budapest nem megy csődbe egyelőre, 
  • meg tudták rendezni a Pride-ot és 
  • a Rákosrendezőt is megvették, 

amivel mondjuk azóta sem tudtak mit kezdeni, továbbra is az enyészeté. 

Karácsony Gergely a videó egy pontján vezető politikushoz egyáltalán nem méltó módon bemutatta a középső ujját – üzenve a kormánynak. 

Az újév sem maradt bunkóság nélkül: a Momentum egykori elnöke, a mostanra a partvonalról bekiabáló Fekete-Győr András üzent Bohár Dánielnek, ehhez pedig egy kifejezési eszköze maradt, bemutatott neki. 

Áprilisig minden erőforrásunkat arra fogjuk fordítani, hogy a hozzád hasonló gerinctelen propagandistákat levadásszuk, és leleplezzük a rendszer minden egyes mocskos hazugságát”

– írta Fekete-Győr.

A poszt apropója, hogy a parlamenttől fixen búcsúzó Momentum plakátkampányt indított, amelyeken a megafonos influenszerek ellen hergelnek. 

Betelt a pohár, a visszaszámlálás pedig elkezdődött”

– üzente. 

A legnagyobb suttyóságot azért Stummer János hozta el, aki a tavalyi évben egy öblöset káromkodott az Országgyűlésben. A Jobbikból a Momentumba vándorló politikus az egyik parlamenti felszólalásában azt mondta: 

Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”

Érdekes, de a témában már három éve a Munkáspárt is nemtetszésének adott hangot. Thürmer Gyula 2023-as közleményében azt írta: a Munkáspárt Országos Elnöksége sajnálattal és felháborodással állapította meg, hogy a politika életben egyre több a káromkodás, anyázás, terjed a primitív, közönséges stílus. 

Ebben a liberális pártok különösen bűnösek, mivel az ő embereik vezették be a korábban elfogadhatatlan stílust. A Munkáspárt elítéli ezt a fajta magatartást, és felhív minden politikai erőt, hogy viselkedjenek civilizáltan, emberhez méltó módon”

– közölte. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A protokoll szakértő szerint politikusok és más híres személyek minősíthetetlen hangvételt gyakorolnak

Gáspár Ágnes protokoll szakértő, szavai szerint sajnos Magyarországon és világszerte a politikusok és más híres személyek minősíthetetlen hangvételt, verbális kommunikációt gyakorolnak.

A nonverbális kommunikáció még nagyobb jelentőséggel bír, mert még interkulturális kapcsolódásai vannak. Amit mindenki a maga kultúrája szerint értelmez és ezek gyakran igen nagy sértéseket is okozhatnak”

– tette hozzá.

Szavai szerint magyarországi viszonylatban az egyértelmű durva jelrendszer nem megengedhető, de mégis találkozni ilyen esetekkel.

Az egyén kulturális morális szintjét mutatja”

– fogalmazott.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2026. január 12. 14:13
A potenciális szavazóik szintjére kell lesüllyedniük ,hogy azok szavazatait megnyerjék.A panelprolis csürhe visítozik örömében:"Milyen trendy,milyen laza ,a mi emberünk,rá szavazok"
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 12. 14:09
MOCSKOS EGY GLOBALISTA BALOLDALUNK VAN AZ BIZTOS OKÁDÉK EGY BANDA SZAROS GERIVEL AZ ÉLEN. HÁNYINGER KERÜLGET A POFÁJUKTÓL.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. január 12. 13:59
Ellenség, ilyenek ezek...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 12. 13:16
A normális emberek nem vevők a mocskolódásra és ők a többség.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!