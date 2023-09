Az a fránya bekapcsolt mikrofon – nem Gelencsér az első, aki kínos szituációba keveredik

Gelencsér Ferenc amellett, hogy hétfőn az Országgyűlés első őszi ülésnapján minden idők egyik legkellemetlenebb beszédét adta időt, még sikerült saját magába is belerúgnia. A Momentum elnöke beszédét végig papírból olvasta fel párperces, Orbán Viktornak címzett üzenetét, ám végig remegett, dadogott, beszéd közben egy nagy korty vizet is ivott, ám ha ez nem lenne elég, miután leült, értékelte is saját teljesítményét.

Gelencsér egyből oda is szólt a mellette helyette foglaló Bedő Dávid párttársához, majd megjegyezte,

„hú, ezt nagyon elbasztam”.

A Momentum elnökének szavait azonban vette a mikrofon, így az elszólás szélsebességgel terjedni kezdett az interneten. A Momentum sajtóosztálya a 444 azon kérdésére, miszerint mit értékelt a fent említett obszcén kijelentéssel a párt elnöke, azt válaszolta, hogy „Gelencsér Ferenc a tegnapi felszólalása után az egyik legtöbbet használt magyar káromkodással gyakorolt önkritikát”.

Orbán Viktor válaszában úgy értékelte a momentumos országgyűlési képviselő összegzését, hogy

„Gelencsér képviselőtársamnak is szerettem volna válaszolni, de úgy láttam, hogy az ő hozzászólása nem más, mint egy reménytelen küzdelem az értelemmel. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de szurkolok neki.”

Népes táborhoz csatlakozott

Nem Gelencsér az első, aki abban a hitben szólt ismerőséhez, hogy az egy privát megjegyzés. Tóth Sándor MSZP-s volt országgyűlési képviselő például a regisztrációs adóról szóló vitán megzavarta, hogy megcsörrent a telefonja. Először kinyomta a hívást, majd a hívó fél újra próbálkozott. Tóth erre olyan ideges lett, hogy elejtett egy hangos „a kurva anyádat” megjegyzést. És mivel felszólalás közben volt, ez lement adásban.

Jól látható, hogy a Tóth mögött helyet foglaló Horváth Csaba, aki mára zuglói polgármester lett, nem tudta leplezni meglepődését és elmosolyodott. Tóth a képviselőktől obszcén megjegyzése után elnézést kért.

„Nem azt mondták, Feri”

Hasonló helyzetbe keveredett a Republikon Intézet vezetője, a korábban az SZDSZ színekben aktívan és magas szinten politizáló Horn Gábor is. A politikust a HírTV vette fel 2008-ban, amint Kóka János párttársával együtt hallgatják Gyurcsány Ferenc beszédét.

Az akkor az MSZP-t vezető Gyurcsány a vizitdíjjal kapcsolatos népszavazás ügyében szólt fel és beszélt a választók motivációjáról.

Nem azt mondták Feri, hanem azt, hogy menj a picsába! Valljuk be!”

– mondta Gyurcsányról alkotott véleményét Horn Gábor.

Horn a felvétel nyilvánosságra kerülése után elnézést kért és azt mondta, a választási éjszakán az ember mindig szabadabban nyilatkozik, pláne ha azt gondolja, nem a kamerának beszél.

Kunhalmi: mellékszereplőből főszereplő

Bár Kunhalmi Ágnes a most következő felvételen nem szólalt fel és mondott cifrát, ellenben viselkedésével bőven eleget tett annak érdekében, hogy felkerüljön listánkra. Karácsony Gergely az Örs vezér téren tartott sajtótájékoztatót a '19-es önkormányzati választás előtt, melyen részt vett az MSZP-s országgyűlési képviselő is. Kunhalmi bizonyára azt hitte, nem szerepel a felvételen, így óvodás kislányokat megszégyenítő mozdulattal kezdett táncikálni:

Útelágazódás

Bár ez nem klasszikus bekapcsolt mikrofon, listánkat muszáj a parlament egyik legikonikusabb jelenetével zárni. Medgyessy Péter volt miniszterelnök nyelve egy igazán nehéz szóba tört bele. A volt kormányfő azt akarta mondani, hogy „útelágazódáshoz érkeztünk”, ám már a legelején komoly akadályokba ütközött.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán