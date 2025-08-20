Orbán Viktor: Megmozdult az ország

Jó hír a magyar fiataloknak: további könnyítések jöhetnek az Otthon Start Programban
A Fidelitas elnöke nemrég olyan javaslatokról egyeztetett a programért felelős államtitkárral, amelyek még inkább megkönnyítenék a fiatalabb generáció dolgát.
Az Otthon Start sikeréről posztolt a miniszterelnök.
Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt – írja friss Facebook-posztjában Orbán Viktor.
A miniszterelnök közölte, hogy nagyon sok támogató üzenetet és az Otthon Start programot dicsérő képet lát az internet, többek között a Digitális Polgári Körök csoportjaiban is.
A kormányfő kiemelt egy fiatal párt is, akik tegnap házasodtak össze és szeptemberben már szeretnének pályázni az államilag támogatott hitelre. Róluk Magyarország miniszterelnöke egy képet is közzétett.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
***