Orbán Viktor: Megmozdult az ország

Orbánnak igaza van, a Pride a szuverenitás megsértése volt – Chad Pecknold amerikai teológus a Mandinernek

A liberális rend boldogtalanságot hozott, van helyes vallás, és aszerint kell berendezkednünk a közjó érdekében Chad Pecknold amerikai teológus szerint, aki megvédi Trumpot és Orbánt, támogatja a Pride betiltását és a szuverenitásharcot, valamint a posztliberális rend harcosa. Interjúnk.