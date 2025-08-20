Ft
08. 20.
szerda
Orbán Viktor: Megmozdult az ország

2025. augusztus 20. 08:47

Az Otthon Start sikeréről posztolt a miniszterelnök.

2025. augusztus 20. 08:47
null

Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt – írja friss Facebook-posztjában Orbán Viktor.

A miniszterelnök közölte, hogy nagyon sok támogató üzenetet és az Otthon Start programot dicsérő képet lát az internet, többek között a Digitális Polgári Körök csoportjaiban is.

A kormányfő kiemelt egy fiatal párt is, akik tegnap házasodtak össze és szeptemberben már szeretnének pályázni az államilag támogatott hitelre. Róluk Magyarország miniszterelnöke egy képet is közzétett.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-3
2025. augusztus 20. 10:38
Ettől a demográfiai csőd nem fog megszűnni. Pláne, ha a moszkovita illiberalisztán, bindzsisztán marad.
Válasz erre
0
0
vamonos-2
2025. augusztus 20. 10:06
befuccsolt a dpk (is), senkit nem erdekel
Válasz erre
1
1
Perczel Éva
2025. augusztus 20. 09:44
Hajrá irigyek! Hajrá fiatalellenesek! Hajrá rosszindulatúak! Ma, ezt a szép ünnepet érdemes epeömlésre szánni, mert mégis mi mást tehetnének?
Válasz erre
2
1
Dixtroy
•••
2025. augusztus 20. 09:43 Szerkesztve
"kimirszen 2025. augusztus 20. 09:28 Hát még mekkora koporsószeg a költségvetésnek a 3% és a piaci kamat közti rés amit a költségvetésnek kell kifizetni a hitelező bankoknak." Rettenetes kiadás. A Fundamentánál például: "A választott módozattól függően a Lakáskölcsön kamata 3,9%-4,9% közt változik (referencia THM Kamatbónusszal 5,46%-5,73%)" Nézzük akkor a legdurvább THM-et, 5.73%, azaz 2,73% 50M-nál, az ~1,4M hitelenként, tizenhúszon éveken át, tehát évi 50-100ezer forintjába kerül az első lakásvásárló támogatása az államnak. Na ebbe biztosan belebukik az Orbán és a költségvetés! Ja, nem. Ezt kb be is fizeti a forgalmi adón keresztül a tag.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!