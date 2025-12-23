Ft
bölöni lászló Franciaország Orbán Viktor

Itt a bizonyíték: Franciaországban is nagyra értékelik Orbán Viktort

2025. december 23. 14:07

Bölöni László a szegedi háborúellenes gyűlésen elmondta, Franciaországban sokan nagyra értékelik Orbán Viktort.

2025. december 23. 14:07
null

Bölöni László erdélyi származású magyar labdarúgóedző is részt vett múlt szombaton az idei utolsó háborúellenes gyűlésen Szegeden, a Pick Arénában. A rendezvényen a digitális polgári körök (DPK) nagykövete, Rákay Philip arról kérdezte Bölönit, hogyan látják a magyarokat Franciaországban, ahol évtizedek óta él.

SULYOK Tamás; BÖLÖNI László
Bölöni László 2025 januárjában az Év Sportolója Gálán (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A futballedző elmondta, a franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnök munkásságát, és megjegyezte, a külföldi életútjára is magával vitte azt, amit a magyar szülei tanítottak neki.

A kisebbségi mivoltod beleégett a lelkedbe, és ezeket vitted magaddal. A hazádat képviselted úgy, hogy amikor hazamégy, büszke lehess magadra, az otthoniak pedig büszkék maradhassanak

– idézte Bölönit a Bors.

A franciák a csodájára járnak annak, mi folyik Magyarországon, hiszen számukra felfoghatatlan az a sok támogatás, amit a magyar kormány a háromgyermekes anyáknak ad, 

  • az adókedvezmény, 
  • vagy akár a CSOK
  • és a háromszázalékos hitel, 

amely megkönnyíti a fiatalok lakáshoz jutását.

Nyitókép: MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

 

akitiosz
2025. december 23. 15:05
A hitel az eladósodást könnyíti meg. Nem jó dolog. Ez már nem Széchenyi kora. Már nem ezüstből van a pénz.
0
2
jetilovag
2025. december 23. 14:50
azé a francék között is vannak normálisak....de a többség..nem az...
1
0
galancza-2
2025. december 23. 14:46
Ismét egy abszurd, aberrált , ostoba, önimádó főcím! Bár így lenne de ebből gyakorlatban semmi sem látszik. Hol érezhető az hogy a franciák támogatnának minket bármiben??? Talán a francia kormány is bevándorlásellenes? uki-ruszki témában OV oldalén vannak? Bevezették a magyar adótörvényeket, családtámogatásokat? Sajnos kurvára nem! Jelen állás szerint semmi esély arra hogy OV-barát francia pártok kerüljenek kormányra franciaországban.
0
1
masikhozzaszolo
2025. december 23. 14:24
Felfoghatatlan számukra az is, hogy van a vállakozásainkon helyi iparűzési adó, ami a teljes bevétel nagyságának a 2%-ka. Ha eladtad, ha nem. Csak a társasági adó 9% szúrja a szemüket, ezt sose akarják tudomásul venni, hogy ilyen is van. Nagynehezen egy néhány pillanatra megértette a Bizottság, de szajkózzák az itthoniak tovább a mantrát, hogy jaj de kevés.
1
0
