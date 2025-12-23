Itt a bizonyíték: Franciaországban is nagyra értékelik Orbán Viktort

Bölöni László erdélyi származású magyar labdarúgóedző is részt vett múlt szombaton az idei utolsó háborúellenes gyűlésen Szegeden, a Pick Arénában. A rendezvényen a digitális polgári körök (DPK) nagykövete, Rákay Philip arról kérdezte Bölönit, hogyan látják a magyarokat Franciaországban, ahol évtizedek óta él.

Bölöni László 2025 januárjában az Év Sportolója Gálán (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A futballedző elmondta, a franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnök munkásságát, és megjegyezte, a külföldi életútjára is magával vitte azt, amit a magyar szülei tanítottak neki.