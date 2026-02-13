Kocsis Máté kőkemény videóüzenetben tette fel Magyar Péternek a nagy kérdést, amire mindenki tudni szeretné a választ (VIDEÓ)

Kocsis Máté közösségi oldalára feltöltött videójában üzent Magyar Péternek azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-vezér találkozni készül Friedrich Merz német kancellárral. Emlékeztetett, hogy Merz védelmi minisztere, Boris Pistorius botrányos nyilatkozatában a hadiraktárak kiürítésére és további pénzek küldésére szólította fel az uniós országokat.

„Hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral – azzal, akinek a védelmi minisztere közölte, hogy nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, akkor azt adják oda Ukrajnának; ha nem maradt akkor pedig adjanak pénzt” – mondta.