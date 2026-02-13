A Faktum tényellenőrző portál friss elemzése szerint Ursula von der Leyen 2019-es megválasztása az Európai Bizottság élére már eleve legitimációs kérdéseket vetett fel, mivel a döntés zárt ajtók mögötti politikai alku eredménye volt, megkerülve a csúcsjelölti rendszert. A lap értékelése szerint elnöksége alatt a Bizottság túllépett a szerződések őrének szerepén, és egy központosított, erős brüsszeli hatalmi központtá alakult, ahol a döntések szűk körben születnek, a transzparencia pedig háttérbe szorul.

A portál felidézi, hogy német védelmi miniszterként Ursula von der Leyen munkáját a Bundeswehr állapotának romlása és a tanácsadói szerződések körüli botrányok (Berateraffäre) árnyékolták be. A cikk szerint az adattörlési ügyek mintázata visszaköszönt a Covid–19 idején is, amikor a Bizottság a vakcinabeszerzéseket központosította, és a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourla folytatott SMS-váltások nem váltak átláthatóvá az ellenőrző szervek számára.