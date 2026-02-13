Vérlázító tervet eszelt ki Von der Leyen: Németország és Franciaország segítségével lehetetlenítené el Magyarországot
Nagyon csípi a szemüket a magyar vétó.
Avagy mik zajlanak azok mögött a bizonyos zárt ajtók mögött?
A Faktum tényellenőrző portál friss elemzése szerint Ursula von der Leyen 2019-es megválasztása az Európai Bizottság élére már eleve legitimációs kérdéseket vetett fel, mivel a döntés zárt ajtók mögötti politikai alku eredménye volt, megkerülve a csúcsjelölti rendszert. A lap értékelése szerint elnöksége alatt a Bizottság túllépett a szerződések őrének szerepén, és egy központosított, erős brüsszeli hatalmi központtá alakult, ahol a döntések szűk körben születnek, a transzparencia pedig háttérbe szorul.
A portál felidézi, hogy német védelmi miniszterként Ursula von der Leyen munkáját a Bundeswehr állapotának romlása és a tanácsadói szerződések körüli botrányok (Berateraffäre) árnyékolták be. A cikk szerint az adattörlési ügyek mintázata visszaköszönt a Covid–19 idején is, amikor a Bizottság a vakcinabeszerzéseket központosította, és a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourla folytatott SMS-váltások nem váltak átláthatóvá az ellenőrző szervek számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon csípi a szemüket a magyar vétó.
A Faktum álláspontja szerint az ukrajnai háború kitörése után von der Leyen az Európai Néppárt támogatásával következetesen Ukrajna mellett köteleződött el, jelentős pénzügyi és katonai támogatást sürgetve. A lap úgy látja, hogy a szankciós politika és az energiaimport korlátozása súlyos gazdasági következményekkel járt az EU iparára és lakosságára nézve. Hasonló kritikával illeti a 2025-ös, Donald Trump-pal kötött vámmegállapodást, amelyet a cikk Európa számára kedvezőtlen kompromisszumként értékel.
A belpolitikai intézkedések kapcsán a tényellenőrző portál az Európai Zöld Megállapodás végrehajtását, az új migrációs paktumot, valamint a Mercosur- és indiai szabadkereskedelmi egyezményeket is bírálja, mert azok szerintük aránytalan terheket rónak az európai gazdákra és iparra, miközben mélyítik a tagállamok közötti politikai feszültségeket.
A Faktum következtetése szerint Ursula von der Leyen vezetése alatt az Európai Bizottság egyre inkább centralizált, geopolitikai ambíciókat követő hatalmi központtá vált, amelyben a demokratikus kontroll és az átláthatóság gyengült,
miközben a háborús, szankciós és gazdaságpolitikai döntések árát elsősorban az európai polgárok és vállalkozások fizetik meg.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP