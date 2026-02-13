Lesújtó ítélet született: Még egy ilyen cirkusz Magyartól, és nem lesz, aki rábízza az országot!

Fodor Gábor mindezt minősíthetetlen színvonalú megjegyzésként értékelte, szerinte egy politikus semmilyen körülmények között nem engedheti meg magának, hogy ilyen penetráns módon viselkedjen bármely médiummal képviselőivel – akár tetszik neki annak irányultsága, tevékenysége, akár nem.

„A hangnem elfogadhatatlan, nincs olyan, hogy egy politikai tömörülés vezetője bemegy egy sajtóorgánumba, és azzal fenyegeti meg az ott lévőket, hogy kormányváltás esetén mind ki lesznek ebrudalva. Ez teljes abszurditás, Magyar Péter szereptévesztésben van. Hogy ezt ráadásul még viccnek is nevezi, az külön nonszensz” – fogalmazott.

Ez lehet az oka, hogy az ellenzéki oldalon beindultak a miniszterelnöki fantáziálások Kapitány István személyével kapcsolatban. Az ellenzéki szavazók jó része ugyanis Orbán Viktort akarják leváltani, számukra Magyar Péter másodlagos, ha lesz jobb jelölt, szó nélkül átállnak mögé.

A Tisza Párt elnökének ezért sokkal alázattal kellene viszonyulni a saját szerepéhez. Az embernek, ha politikusnak áll, tudni kell kezelni azt is, ha a sajtó negatívan áll hozzá, sajtót, és semmiképpen nem ilyen módon, fenyegetőzéssel, sértődötten vagdalkozva.