magyar péter fodor gábor fekete rita botrány

Lesújtó ítélet született: Még egy ilyen cirkusz Magyartól, és nem lesz, aki rábízza az országot!

2026. február 13. 15:18

A volt országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt elnöke teljes szereptévesztésben van, hiányzik belőle az alázat, helyette fenyegetőzik és bosszút forral.

2026. február 13. 15:18
null

Fodor Gábor a Hit Rádió munkatársa, Fekete Rita YouTube-műsorában beszélt sok más mellett arról is, miért nem célravezető magatartás egy politikustól, ha magát viccesnek tartva úton-útfélen fenyegetőzik. 

A volt képviselő ezzel Magyar Péter ATV-vel kapcsolatos botrányára utalt. Mint ahogyan a Mandiner is beszámolt róla, a Tisza Párt elnöke múlt héten Rónai Egon vendége volt, és az adás előtt, a folyosón az aula felújítása kapcsán megjegyezte, hogy „erre a hátralévő 68 napra” ez már teljesen felesleges lenne, kormányváltás esetén az ATV-re úgysem lesz szükség, a szerepét átveszi a közmédia.

Magyarul nyíltan megfenyegetett egy sajtóorgánumot, hogy hatalomra jutása esetén azonnal megszünteti.

Fodor Gábor mindezt minősíthetetlen színvonalú megjegyzésként értékelte, szerinte egy politikus semmilyen körülmények között nem engedheti meg magának, hogy ilyen penetráns módon viselkedjen bármely médiummal képviselőivel – akár tetszik neki annak irányultsága, tevékenysége, akár nem.

A hangnem elfogadhatatlan, nincs olyan, hogy egy politikai tömörülés vezetője bemegy egy sajtóorgánumba, és azzal fenyegeti meg az ott lévőket, hogy kormányváltás esetén mind ki lesznek ebrudalva. Ez teljes abszurditás, Magyar Péter szereptévesztésben van. Hogy ezt ráadásul még viccnek is nevezi, az külön nonszensz” – fogalmazott.

Ez lehet az oka, hogy az ellenzéki oldalon beindultak a miniszterelnöki fantáziálások Kapitány István személyével kapcsolatban. Az ellenzéki szavazók jó része ugyanis Orbán Viktort akarják leváltani, számukra Magyar Péter másodlagos, ha lesz jobb jelölt, szó nélkül átállnak mögé. 

A Tisza Párt elnökének ezért sokkal alázattal kellene viszonyulni a saját szerepéhez. Az embernek, ha politikusnak áll, tudni kell kezelni azt is, ha a sajtó negatívan áll hozzá, sajtót, és semmiképpen nem ilyen módon, fenyegetőzéssel, sértődötten vagdalkozva. 

Mi lesz, ha Magyar Péter megnyeri a választásokat? Mindenkin bosszút áll? 

– tette fel a kérdést Fodor Gábor.

Mindezt egy olyan karakterproblémaként értékelte, ami akár a választásokra is hatással lehet. 

Még egy ilyen cirkusz, mint az ATV-ben, és nagyon kevesen maradnak, akik rábíznák magukat, a családjukat, az országot. Magyar Péternek sürgősen fel kell ébrednie!

Nyitókép: Képernyőfotó

google-2
2026. február 13. 16:28
Nem az ATV-t szüntetné meg a drogos, hanem az MTV helyére képzeli már. De reméljük, hogy ebben az országban nem egy drogos fog diktálni.
a-gyar-2
2026. február 13. 16:13 Szerkesztve
A felesége által kirúgott hízásnak indult, rohamosan kopaszodó, hamarosan ragyás képű alkoholista bunkó viselkedése egy nemzedékeken át falu végi műveletlen alkoholista lezülött családi hátteret tükröz.
pugacsov-0
2026. február 13. 16:09
És most itt ez a sex és drogbotrány. Tényleg vannak még akik ennek a pojácának hisznek ? Csak égetik magukat !
rasputin
2026. február 13. 16:06
vitez-laszlo 2026. február 13. 16:00 • Szerkesztve Sokan megjósoltuk, hogy ez a selyemmajom nem fog eljutni a választás napjáig. Ha keménytökű fideszes vagy a házadat felteszed fogadásként a polymarketre.
