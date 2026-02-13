Magyarország szavazati jogát is elvennék? Megdöbbentő forgatókönyv derült ki az ukrán EU-tagságról

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Ukrajna 2027-re tervezett európai uniós csatlakozása és az esetleges gyorsított eljárás lehetősége vált a politikai vita középpontjává. Zelenszkij uniós tagsági törekvéseit Orbán Viktor élesen bírálta, míg Dornfeld László, arról beszélt, hogy a jelenlegi feltételek mellett Ukrajna nem felel meg a csatlakozási kritériumoknak.
Ön fordítva ül a lovon. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök üzente Volodimir Zelenszkijnek azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök már 2027-ben csatlakozna az unióhoz, mert az szerinte biztonsági garanciát jelentene Kijevnek. A téma kapcsán Dornfeld Lászlót az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt pénteken a Mokkában. Orbán Viktor kijelentésére reagálva Dornfeld László elmondta, hogy a magyar kormányfő szavai hűen tükrözik az ukrán elnököt. Emellett Zelenszkij elvárásai abból a szempontból is abszurdak, mert egy ország EU tagságához egy olyan jogi eljárás kell, aminek a feltételeinek mindenkinek meg kell felelnie.
Ha Nyugat-balkáni országokra nézünk, Szerbiát, Montenegrót, akkor láthatjuk, hogy 10 év feletti időszakon belül tartanak a csatlakozási tárgyalások és nekik is nagyon komoly engedményeket kellett tenniük, nagyon komoly jogi munkát kellett elvégezniük a csatlakozáshoz. Ehhez képest Ukrajna a jelenlegi ötpontos brüsszeli terv szerint úgy kerülne be az Európai Unióba, hogy semmilyen feltételt nem teljesít, bekerül és majd utána elkezdi teljesíteni őket.
– mondta az elemző.
Felmerül a kérdés, hogy elképzelhető-e olyan forgatókönyv, amely szerint Ukrajna már 2027-ben az Európai Unió tagjává válik, és egyáltalán végigvihető-e addig a csatlakozási folyamat. Az elemző szerint a jelenlegi brüsszeli irányvonal, amelyet több jobboldali elemző is régóta „gyorsítócsatlakozásként” emleget, arra utal, hogy politikai szándék van a folyamat felgyorsítására.
Azok a feltételek, amik kellenek ahhoz, hogy valaki Európai Uniós tag legyen Ukrajna nem felel meg. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, olyan strukturális változásokat kellene végrehajtani amire eddig még soha nem volt példa.
Brüsszelben most ki is mondták ezzel a bizonyos Politico tervvel, hiszen ez gyakorlatilag kettő dologgal számol, egyrészt Ukrajnának nem kell teljesíteni semmi feltételt, másrészt ugye ez egy korlátozott tagság lenne, tehát zöld dolgokat meg se kapna Ukrajna, például itt a vétójukra gondolok, de hát ez nekem csak egy jogi trükközésnek tűnik, hogy Ukrajnának ne kelljen végrehajtani ezt a munkát, pusztán elég legyen az, hogy ő azt mondja, hogy szeretnék idetartozni és felveszik. Erre nincsen példa, tehát ilyen korlátozott tagság nem létezik az Európai Uniós jogban, ezt most találják ki csakis Ukrajna kedvéért.
– magyarázta Dornfeld László.
A terv legfontosabb eleme a korlátozott tagság, bármiféle feltétel nélkül történő felvétel, 2027-ig,ami azt jelenti, már most el kellene kezdeni a dokumentumokat megírni anélkül, hogy bármi egyéb tárgyalás lezajlana, és utána ebből kifolyólag következne aztán az, hogy valamilyen módon azokat a tagállamokat, akik nem akarnak beleállni ebbe a sorba, különösen Magyarország, azt be kell állítani a sorba.
Először is nyilván az áprilisi választással számolnak elsőként, hogy ott egy másik kormányzat fog következni, nem a jobboldal, hanem Magyar Péterék aratnak győzelmet, és akkor Magyar Péter majd megszavazza ezeket. Most a politika ezzel számol, de ugyanezzel számolnak Kijevben, rengeteg ukrán politikus nyilatkozik most hasonlót, tehát világosan látszik, hogy ez egy nagyon komoly várakozás a részükről.
– figyelmeztetett és elmondta, ha mégis marad a jobboldal, akkor alapvetően a végső cél az, hogy Magyarországtól elvegyék a szavazati jogot, ne tudjon ebben a kérdésben egyáltalán voksolni sem.
