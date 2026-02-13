Magyarország szavazati jogát is elvennék? Megdöbbentő forgatókönyv derült ki az ukrán EU-tagságról

Felmerül a kérdés, hogy elképzelhető-e olyan forgatókönyv, amely szerint Ukrajna már 2027-ben az Európai Unió tagjává válik, és egyáltalán végigvihető-e addig a csatlakozási folyamat. Az elemző szerint a jelenlegi brüsszeli irányvonal, amelyet több jobboldali elemző is régóta „gyorsítócsatlakozásként” emleget, arra utal, hogy politikai szándék van a folyamat felgyorsítására.

Azok a feltételek, amik kellenek ahhoz, hogy valaki Európai Uniós tag legyen Ukrajna nem felel meg. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, olyan strukturális változásokat kellene végrehajtani amire eddig még soha nem volt példa.

Brüsszelben most ki is mondták ezzel a bizonyos Politico tervvel, hiszen ez gyakorlatilag kettő dologgal számol, egyrészt Ukrajnának nem kell teljesíteni semmi feltételt, másrészt ugye ez egy korlátozott tagság lenne, tehát zöld dolgokat meg se kapna Ukrajna, például itt a vétójukra gondolok, de hát ez nekem csak egy jogi trükközésnek tűnik, hogy Ukrajnának ne kelljen végrehajtani ezt a munkát, pusztán elég legyen az, hogy ő azt mondja, hogy szeretnék idetartozni és felveszik. Erre nincsen példa, tehát ilyen korlátozott tagság nem létezik az Európai Uniós jogban, ezt most találják ki csakis Ukrajna kedvéért.

– magyarázta Dornfeld László.