02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
trollkodás Tisza Párt mandula viktor Magyar Péter blöff nyilvánosság szivárogtatás

Mekkora trollkodás lenne az állítólagos szivárogtatók részéről, ha végül nem hoznának nyilvánosságra semmit

Tiszások! Mikor valljátok be magatoknak, hogy egy ótvaros nagy blöff áldozatai vagytok két éve?

null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Azon gondolkodtam, mekkora trollkodás lenne az állítólagos szivárogtatók részéről, ha végül nem hoznának nyilvánosságra semmit. 

Így a szektásoknak azzal kellene szembesülniük, hogy a vezérük egyetlen darab fekete-fehér hotelszoba-fotó miatt részletesen bevallotta, hogy egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, aki a saját elmondása szerint miniszterelnök-várományosként gond nélkül elmegy bulizni egy általa ismeretlen helyre egy olyan nővel, aki szintén a saját elmondása szerint már hónapok óta zsarolja őt, majd a helyre megérkezve drogszerű anyagot lát, de ez sem zavarja őt, hanem átmegy a másik szobába kettyinteni a zsarolójával, majd másnap délig ott is marad a gyanús helyen. 

Hát pont ilyen bölcs miniszterelnökre van szükségünk, biztos nehéz dolga lenne vele bármely idegen ország titkosszolgálatának! 

Tiszások! Mikor valljátok be magatoknak, hogy egy ótvaros nagy blöff áldozatai vagytok két éve?”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Búvár Kund
2026. február 13. 14:24
Tegnap épp ezt írtam én is! Csak én a poén szót használta
wasserwoman
2026. február 13. 14:23
még tárgyalásban vannak a folytatásról Petivel
states-2
2026. február 13. 14:15
Pszichopéter miniszterelnöki-ambícióira feladták az utolsó kenetet. És ez még a finomabb verzió, mert alighanem a politikusira is. És még az sem tudjuk, milyen videó jöhet még. A la Borkai.
tikkadt-szocske
2026. február 13. 14:08
Megint bebizonyosodott, hogy a Tiszaszektás nem valakire akar szavazni, hanem valaki ellen. Az továbbra sem érdekli, hogy ez jó-e neki.
