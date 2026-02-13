„Azon gondolkodtam, mekkora trollkodás lenne az állítólagos szivárogtatók részéről, ha végül nem hoznának nyilvánosságra semmit.

Így a szektásoknak azzal kellene szembesülniük, hogy a vezérük egyetlen darab fekete-fehér hotelszoba-fotó miatt részletesen bevallotta, hogy egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, aki a saját elmondása szerint miniszterelnök-várományosként gond nélkül elmegy bulizni egy általa ismeretlen helyre egy olyan nővel, aki szintén a saját elmondása szerint már hónapok óta zsarolja őt, majd a helyre megérkezve drogszerű anyagot lát, de ez sem zavarja őt, hanem átmegy a másik szobába kettyinteni a zsarolójával, majd másnap délig ott is marad a gyanús helyen.