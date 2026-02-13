Most érkezett: óriási a baj a Tisza Pártban!

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Magyar Péteréknek folyamatosan apad a hátországa: Békés, Nógrád, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az aktivisták 80 százaléka lemorzsolódott.
Több, a közelgő választás szempontjából kulcsfontosságú vármegyében is felmorzsolódott a Tisza Párt hátországa – írta meg a Magyar Nemzet.
A lap egy Tisza-elnökséghez közeli informátorától úgy értesült, a párton belül feszültségek következtében a Tisza-szigetek több vármegyében is felszámolták magukat –
„ez komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában”.
A forrás úgy fogalmazott, a fő ok, hogy az utóbbi időszakban egyre élesebbek lettek az ellentétek a központi irányítás és a helyi csoportok között. Utóbbiak szervezői azt is felrótták, hogy miközben a legnagyobb felelősség az ő vállukat nyomja, a döntésekbe maximum látszólag szólhatnak bele.
„A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak”, aminek eredményeként a többek között a mozgósításért is felelős Tisza-szigetek több helyen már csupán formálisan működnek.
Ez – állította az informátor – az aktivisták egy részének elbizonytalanodásával jár. Minderre a Tisza megoldása a megmaradtak egy csapatba való tömörítése, akiket közvetlenül a pártelnökség munkatársai utasítanak.
„A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni ezzel a folyamatos feszültségkeltéssel.”
A szétesés beszédes jele a Tisza-szigeteket számontartó weboldal megszűnése is.
Nyitókép: képernyőfotó