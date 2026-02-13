Ft
feloszlás tisza párt tisza szigetek magyar péter vármegye

Most érkezett: óriási a baj a Tisza Pártban!

2026. február 13. 13:28

Magyar Péteréknek folyamatosan apad a hátországa: Békés, Nógrád, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az aktivisták 80 százaléka lemorzsolódott.

2026. február 13. 13:28
null

Több, a közelgő választás szempontjából kulcsfontosságú vármegyében is felmorzsolódott a Tisza Párt hátországa – írta meg a Magyar Nemzet. 

A lap egy Tisza-elnökséghez közeli informátorától úgy értesült, a párton belül feszültségek következtében a Tisza-szigetek több vármegyében is felszámolták magukat – 

„ez komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában”. 

A forrás úgy fogalmazott, a fő ok, hogy az utóbbi időszakban egyre élesebbek lettek az ellentétek a központi irányítás és a helyi csoportok között. Utóbbiak szervezői azt is felrótták, hogy miközben a legnagyobb felelősség az ő vállukat nyomja, a döntésekbe maximum látszólag szólhatnak bele.

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak”, aminek eredményeként a többek között a mozgósításért is felelős Tisza-szigetek több helyen már csupán formálisan működnek. 

Ez – állította az informátor – az aktivisták egy részének elbizonytalanodásával jár. Minderre a Tisza megoldása a megmaradtak egy csapatba való tömörítése, akiket közvetlenül a pártelnökség munkatársai utasítanak.

„A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni ezzel a folyamatos feszültségkeltéssel.”

A szétesés beszédes jele a Tisza-szigeteket számontartó weboldal megszűnése is.
 

Nyitókép: képernyőfotó

 

lofejazagyban-2
2026. február 13. 14:25
belbuda és még néhány csicska troll még harcol a dzsungelben, néha találkoznak 1-2 japán katona aggastyánnal is.
elcapo-2
2026. február 13. 14:21
A szektás trollok elvesztették a fonalat! Itt vonyítanak. Szórakoztató olvasni őket!
sozlib_abschaum
2026. február 13. 14:20
Nem kérdezem többször, Marci... Csak mondd meg az időt, és indulhat a Tisza - latyakos drogos party!
Chekke-Faint
2026. február 13. 14:18
És? Hülye komcsi nem vész el csak átáll...DDD Ne bízzunk ebben a fogyásban, mert nem fogynak csak a leghülyébbet otthagyják..
