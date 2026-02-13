Az autókkal szexelő nő után itt a leggusztustalanabb világjárvány

Mindez már többször bejött Julia Ducournau rendezőnőnek: a tinédzser kannibálról szóló Nyersben az emberi hús fogyasztása nemcsak a főszereplő gyomrát feküdte meg, hanem számos nézőét is. Majd mindezt tovább fokozta a Titánnal: az autókkal közösülő női sorozatgyilkos ámokfutását és szexuális életét bemutató dráma cannes-i vetítésén volt olyan, aki annyira rosszul lett, hogy mentőt kellett hívni hozzá.

Egy széplelkű, finom ízlésű nézőt persze kiboríthatnak Ducournau művei, de azokat már nehezebben, akik kicsit is elmerültek már az elmúlt ötven év európai vagy ázsiai alkotásainak vadhajtásaiban, sokkolás terén nem igazán nyújtanak újat, a nagyobb probléma viszont az, hogy nem is igazán kínálnak többet. Vannak persze az említett alkotásoknak társadalomkritikai élei, de mivel a rendezőnő mindig olyan azonosulhatatlan figurákat tesz meg főszereplőnek, akikkel lehetetlen érzelmi kötődést kialakítani, a drámai hatás elmarad.

Így van ez az Alpha esetében, bár most nem arról van szó, hogy utálatos lenne a címszereplő kislány, hanem

a forgatókönyv egy végtelenül buta húzással már az elején ledobja a nézőt.

Nem vagyok naiv, tudom, hogy a mai generáció jóval koraérettebb, mint az enyém volt, így önmagában azon nem húzom fel a szemöldököm, hogy mit keres egy tizenhárom éves kölyök egy házibuliban, de azt már nehezebben hiszem el, hogy egy ennyi idős gyerek tudatmódosítók hatása alatt tetováltat is magára. Ráadásul úgy, hogy fogalma sincs, kin használták előtte a varrás után nem sterilizált készüléket. Nem voltam egy géniusz tiniként, de azt azért csak a fejembe verték, hogy az intravénás droghasználat nemcsak a szándékosan magunkban fecskendezett szer miatt nem egy életbiztosítás, hanem mert ha egymást szúrják az emberek, akkor különböző betegségek tovább csökkentik a túlélési esélyeket. Esetünkben azonban el kell hinnünk, hogy egy orvosnő lányának ennyi esze sincsen. Egy pusztító világjárvány közepén.