Nincs több titok: képregényben fedik fel Magyar Péter igazi arcát

Pár hét múlva érkezik a képregény az újságárusokhoz

„Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter KÉTARCÚ. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal” – húzták alá.

Felidézték még Tarr Zoltán alelnök ikonikus mondatát is, miszerint nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

„Na, de hiába akarják eltitkolni előlünk, ez nem fog menni, mert most képregényt indítunk, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter valódi története. Ő a KÉTARCÚ!

Március 2-án keressétek a boltokban! Regisztráljatok a ketarc.hu honlapon, és elküldünk nektek egy előzetest!

A képregényről készült beszélgetést alább tekintheti meg: