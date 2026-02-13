Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter nemzeti ellenállás mozgalom brüsszel képregény arc

Nincs több titok: képregényben fedik fel Magyar Péter igazi arcát

2026. február 13. 14:55

A kiadvány március 2-ától érhető majd el az újságárusoknál.

2026. február 13. 14:55
null

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan „ÉN, A KÉTARCÚ” néven KÉPREGÉNYT indít Magyar Péterről.

A bejegyzésbne úgy fogalmaztak, „itt van ez az ember, Magyar Péter. Itthon kínosan ügyel arra, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Eközben kint Brüsszelben rég lepaktált Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Támogatásukért cserébe 

Ezt is ajánljuk a témában

  • megtapsolták Zelenszkijt,
  • és aláírták a migrációs paktumot is

 – idézték fel.

Majd azzal folytatták, Magyarék lepaktáltak a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is. Kérésükre pedig a Tisza-vezér bankárt és energialobbistát is csapatába vett, akik egyből „kikotyogták”, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat, és eltörlik a bankadót.

Ezt is ajánljuk a témában

Pár hét múlva érkezik a képregény az újságárusokhoz

„Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter KÉTARCÚ. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal” – húzták alá. 

Felidézték még Tarr Zoltán alelnök ikonikus mondatát is, miszerint nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

„Na, de hiába akarják eltitkolni előlünk, ez nem fog menni, mert most képregényt indítunk, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter valódi története. Ő a KÉTARCÚ!
Március 2-án keressétek a boltokban! Regisztráljatok a ketarc.hu honlapon, és elküldünk nektek egy előzetest!

A képregényről készült beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: NEM Facebook-oldala

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 13. 16:00
Remélem, hogy ez a képregény 2030.áprilisáig havonta jelenik meg mint ellenzéki kiadvány. Hűen a nevükhöz. Nemzeti Ellenállás Mozgalom
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 13. 15:42
szantofer 2026. február 13. 15:15 Képregény? Zórád Ernő és társai megcsúfolása lesz ez. Azt se tudják a narancsbolsevikok hogy ki az.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 13. 15:41
csak az igazat rola: „Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 13. 15:41
robertdenyiroszantofer 2026. február 13. 15:30 Mindig megnevettet, amikor az elkeseredett libkány férgek picsognak hogy a saját közpénzükből szopatják őket taknyosra. Tehát közpénz megy pártkampányra. Ügyes vagy cigány. :-))))))))))))))))))))))))))))))))) Ezt egy bíróság előtt is el mered mondani?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!