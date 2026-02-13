Nincs több titok: képregényben fedik fel Magyar Péter igazi arcát

Egyértelmű állásfoglalás: háborúpárti, ukrán zászlós pólóban jelentek meg a Tisza Párt képviselői (FOTÓ)
Így csatlakoztak rá a Manfred Weber vezette Néppárt szlogenjére.
A kiadvány március 2-ától érhető majd el az újságárusoknál.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan „ÉN, A KÉTARCÚ” néven KÉPREGÉNYT indít Magyar Péterről.
A bejegyzésbne úgy fogalmaztak, „itt van ez az ember, Magyar Péter. Itthon kínosan ügyel arra, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük”.
Eközben kint Brüsszelben rég lepaktált Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Támogatásukért cserébe
– idézték fel.
Majd azzal folytatták, Magyarék lepaktáltak a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is. Kérésükre pedig a Tisza-vezér bankárt és energialobbistát is csapatába vett, akik egyből „kikotyogták”, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat, és eltörlik a bankadót.
„Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter KÉTARCÚ. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal” – húzták alá.
Felidézték még Tarr Zoltán alelnök ikonikus mondatát is, miszerint nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak.
„Na, de hiába akarják eltitkolni előlünk, ez nem fog menni, mert most képregényt indítunk, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter valódi története. Ő a KÉTARCÚ!
Március 2-án keressétek a boltokban! Regisztráljatok a ketarc.hu honlapon, és elküldünk nektek egy előzetest!
A képregényről készült beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: NEM Facebook-oldala