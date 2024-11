Egyértelmű állásfoglalás: háborúpárti, ukrán zászlós pólóban jelentek meg a Tisza Párt képviselői (FOTÓ)

Nyitókép: Facebook

A Magyar Nemzet arról írt, hogy megannyi mellébeszélés után úgy tűnik, hogy a háború ügyében is kiderült az igazság Magyar Péterről és EP-képviselőiről. „Kedden Brüsszelben egyértelműen világossá vált, hogy Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak”, e sorokhoz pedig egy olyan képernyőfotót mellékeltek, amelyen

a Tisza Párt két képviselője is ukrán zászlós és uniós pólóban látható.

Mint kiderült, az Európai Parlament keddi rendkívüli ülésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet. A tiszás képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt Ukrajna mellett kiálló pólóban ültek be, és ezzel csatlakoztak rá az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.

A Magyar Nemzet itt emlékeztetett arra, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Mint mondta, „néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség. (...) a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”.

A lap arra is emlékeztetett, hogy a Tisza már szeptember 19-én is megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólít fel.