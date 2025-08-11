Trump: Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára az Oroszország által elfoglalt területeket

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy pénteki találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megpróbálja visszaszerezni Ukrajna számára néhány területet – írja a BBC.

Oroszország Ukrajna nagy részét elfoglalta. A legértékesebb területeket foglalták el. Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára ezeket a területeket”

– mondta sajtótájékoztatón.

Trump és az orosz elnök a hét végén Alaszka államban tartanak tárgyalásokat – a pénteki találkozó egy „felmérő találkozó” lesz, amelynek célja, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözze – a csúcstalálkozót csak egy kezdeti találkozónak tekinti az amerikai elnök, aki azt állította, hogy az orosz elnökkel való találkozó után két percen belül tudni fogja, hogy lehetséges-e előrelépés.

Trump ismét figyelmeztetett arra, hogy Oroszország és Ukrajna között „néhány csere, területi változás” fog bekövetkezni.

