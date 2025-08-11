Trump: Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára az Oroszország által elfoglalt területeket

Donald Trump a Fehér Házban közölte, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.
Az amerikai elnök újra jelezte, hogy Oroszország és Ukrajna között várható „néhány csere és területi változás”.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy pénteki találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megpróbálja visszaszerezni Ukrajna számára néhány területet – írja a BBC.
Oroszország Ukrajna nagy részét elfoglalta. A legértékesebb területeket foglalták el. Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára ezeket a területeket”
– mondta sajtótájékoztatón.
Trump és az orosz elnök a hét végén Alaszka államban tartanak tárgyalásokat – a pénteki találkozó egy „felmérő találkozó” lesz, amelynek célja, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözze – a csúcstalálkozót csak egy kezdeti találkozónak tekinti az amerikai elnök, aki azt állította, hogy az orosz elnökkel való találkozó után két percen belül tudni fogja, hogy lehetséges-e előrelépés.
Trump ismét figyelmeztetett arra, hogy Oroszország és Ukrajna között „néhány csere, területi változás” fog bekövetkezni.
Nyitókép: AFP/Julia Demaree Nikhinson
