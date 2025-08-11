Ft
Trump: Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára az Oroszország által elfoglalt területeket

2025. augusztus 11. 21:11

Az amerikai elnök újra jelezte, hogy Oroszország és Ukrajna között várható „néhány csere és területi változás”.

2025. augusztus 11. 21:11
null

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy pénteki találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megpróbálja visszaszerezni Ukrajna számára néhány területet – írja a BBC.

Oroszország Ukrajna nagy részét elfoglalta. A legértékesebb területeket foglalták el. Megpróbáljuk visszaszerezni Ukrajna számára ezeket a területeket” 

– mondta sajtótájékoztatón.

Trump és az orosz elnök a hét végén Alaszka államban tartanak tárgyalásokat – a pénteki találkozó egy „felmérő találkozó” lesz, amelynek célja, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözze – a csúcstalálkozót csak egy kezdeti találkozónak tekinti az amerikai elnök, aki azt állította, hogy az orosz elnökkel való találkozó után két percen belül tudni fogja, hogy lehetséges-e előrelépés.

Trump ismét figyelmeztetett arra, hogy Oroszország és Ukrajna között „néhány csere, területi változás” fog bekövetkezni.

Nyitókép: AFP/Julia Demaree Nikhinson

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 21:54
TRUMP szórakoztatja a politikai közönséget. Szándékosan így-úgy. Fitogtatja erejét. A végsőkig optimista. 71 éves volt,amikor belevágott az USA elnöki posztjáért Clintonnével szemben. Nyert!
Válasz erre
4
1
Bitrex®
2025. augusztus 11. 21:54
Inkább a 38 ezer milliárd dolláros államadósságot próbáld visszafizetni a zsidó uzsorásoknak!
Válasz erre
3
0
akkkkorki
2025. augusztus 11. 21:45
Trump figyel a tőzsdére. Ez annak szól!
Válasz erre
5
0
vamonos
•••
2025. augusztus 11. 21:41 Szerkesztve
Ukrajna nagy részét? Az a "nagy" rész 20%. Azon a részen orosz nemzetiségű emberek laknak, akik nem kellenek Ukrajnának, meg is próbálták kiirtani őket. Akkor miért is akarja Trump "visszaszerezni" nekik? Ha nem kell a rajta élő nép, akkor ne kelljen a föld sem, amelyiken élnek. Trump sem gondolhatja komolyan, hogy az oroszok kivonulnak bármelyik elfoglalt területről.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!