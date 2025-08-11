Ft
08. 11.
hétfő
Donald Trump a Fehér Házban közölte, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 20:37

A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.

2025. augusztus 11. 20:37
null

Orbán Viktort idézte, és nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt Donald Trump amerikai a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök augusztus 11-én a pénteki Putyin elnökkel tervezett találkozóról és a háborúról beszélt a Fehér Házban egy sajtótájékoztatón, amikor azt a kérdést kapta, Oroszország legyőzhető-e a csatatéren?

Trump úgy válaszolt: „Ezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. (...) Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt” – mondta az amerikai elnök.

Az említett rész itt tekinthető meg, 2 óra után néhány másodperccel:

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

kistv
2025. augusztus 11. 22:29
És az amerikai döntések a magyar miniszterelnök meglátásai alapján történnek. Napról-napra szánalmasabb a Mandiner. A beiktatása óta még fogadni sem ért rá a nagy barátját.
pipa89
2025. augusztus 11. 22:27
Sejtettem, hogy többször egyeztethetnek a háttérben, mint az a médiában lejön.
kokolino
2025. augusztus 11. 22:26
"Szerintem 2025. augusztus 11. 22:22 "kokolino 2025. augusztus 11. 22:10 Tisztelt catalina11! Egyrészt nem lehetek elvtárs, nem vagyok fidesznyik-bolsevik.... Màsrészt most kommenteltem nekoashi11 néven, hogy "Orbán legyen a világ elnöke! " Nem látod, ugye?" Honnan veszed, ki monda, hogy a fidesz elveinek társa lennél? Kommunisták elveinek az elvtársa vagy, azokat nevezi a világ és ti kommunisták is egymást ,elvtársnak. Akik a Szovjetunióban bolsevikoknak is nevezték magukat. Szóval persze, hogy elvtárs vagy, hiszen a messiásod, a tiszafostos is az őskövület, mára már kivénhedt nyugger, levitézlett MSZMP és SZDSZ-es vérkommunistákkal veszi körül magát. Vagy annyira debil vagy, hogy még arra is képtelen vagy, vagy szégyelled, hogy hová pozicionáld magad?" Ismétlem, nem lehetek kommunista elvtárs, nem vagyok fideszes.... Utálom a szovjetuniót, és útálom a jelenlegi vezetőjét, a gazdátokat, putyint!
philon-2
•••
2025. augusztus 11. 22:24
A Rádión hallva új infót, nem tudtam h Oppenheimer alatt dolgozó Vigner és a többiek csak erődemonstrációt követeltek a tenger felett anno 80 éve. Amit lesöpörtek az asztalról.
