Donald Trump a Fehér Házban közölte, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról (VIDEÓ)

Orbán Viktort idézte, és nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt Donald Trump amerikai a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök augusztus 11-én a pénteki Putyin elnökkel tervezett találkozóról és a háborúról beszélt a Fehér Házban egy sajtótájékoztatón, amikor azt a kérdést kapta, Oroszország legyőzhető-e a csatatéren?

Trump úgy válaszolt: „Ezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. (...) Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt” – mondta az amerikai elnök.

Az említett rész itt tekinthető meg, 2 óra után néhány másodperccel:

