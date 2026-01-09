Brutálisan emelték a tétet az oroszok: hiperszonikus rakétával vágtak oda a NATO határára (VIDEÓ)

Putyin szerint mindenki téved: nem volt itt semmiféle interkontinentális ballisztikus rakéta
„Az agresszív akciók eszkalációja esetén szintén határozott és tükörválaszt fogunk adni” – üzente az orosz elnök.
Moszkva ismét olyan fegyvert vetett be Ukrajnában, amelynek nemcsak katonai, hanem politikai üzenete is van. Oroszország ezúttal egy nukleáris képességű hiperszonikus rakétát indított az EU és a NATO közvetlen közelében fekvő térségre, Kijev szerint nem véletlenül.
Oroszország újabb látványos erődemonstrációt hajtott végre Ukrajnában: a Lviv megye elleni csapás során az orosz hadsereg egy Oresnyik nevű hiperszonikus ballisztikus rakétát vetette be, mindössze néhány kilométerre az Európai Unió és a NATO határától. A történtekről a Politico számolt be.
A rakéta bevetése azért is figyelemre méltó, mert ez mindössze a második ismert harci alkalmazása ennek a fegyvernek: korábban 2024 novemberében, Dnyipropetrovszk térségében használták. Az Oresnyik nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas, sebessége pedig mintegy 13 ezer kilométer per óra.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint a rakétacsapás túlmutat Ukrajnán. Az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a támadás
súlyos fenyegetést jelent az európai kontinens biztonságára.
A csapás a Politico szerint egy szélesebb körű orosz támadássorozat része volt, amely során ballisztikus rakéták, robotrepülőgépek és drónok tucatjai csapódtak be Ukrajna különböző pontjain. Volodimir Zelenszkij azt hangsúlyozta, hogy az időzítés sem volt véletlen:
A támadás pontosan akkor történt, amikor jelentős lehűlés volt – kifejezetten a hétköznapi emberek normális életét célozva”
– írta. Zelenszkij szerint az orosz erők elsősorban energetikai létesítményeket és civil infrastruktúrát támadtak. Hozzátette:
Egyértelmű nemzetközi reakcióra van szükség – mindenekelőtt az Egyesült Államok részéről, amelynek jelzéseire Oroszország valóban odafigyel.
Az orosz védelmi minisztérium azzal indokolta a támadást, hogy az válasz volt arra az ukrán akcióra, amely Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját érte volna december 29-én. Kijev ezt határozottan cáfolta. Szibiha szerint az indoklás egyszerűen kitaláció:
Abszurd, hogy Oroszország egy hamis ‘Putyin-rezidencia elleni támadással’ próbálja igazolni ezt a csapást, amely soha nem történt meg”
– fogalmazott. Majd hozzátette:
Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Moszkvának nincs szüksége valódi okokra a terrorhoz és a háborúhoz.
A Kreml állításait egyelőre tagadják Zelenszkijék, a történet miatt Moszkva tárgyalási álláspontja is megváltozhat.
A rakétacsapást követően a helyi hatóságok sugárzásméréseket végeztek Lviv térségében, de közlésük szerint a sugárzási háttér a normál értékeken belül van, és nem mutattak ki káros anyagokat a levegőben. Kijev rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanács-ülést kezdeményez a történtek miatt, Szibiha pedig egyértelműen úgy értékelte:
Az EU és a NATO határainak közelében végrehajtott csapás komoly biztonsági fenyegetés és próbatétel a transzatlanti közösség számára.
Nyitókép: Juan BARRETO / AFP