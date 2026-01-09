Ft
Grönland Donald Trump Dánia Egyesült Államok

A legmagasabb szintről figyelmeztetnek: Trump komolyan gondolja Grönlandot

2026. január 09. 08:54

Európának „komolyan” kellene vennie Donald Trumpot Grönland kérdésében – figyelmeztetett J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, miközben Trump amerikai elnök tanácsadói Dánia és Grönland küldötteivel találkoztak.

2026. január 09. 08:54
null

J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke csütörtökön azzal vádolta a NATO-tag Dániát meg Európa többi részét, hogy nem védte meg Grönlandot Oroszország és Kína szándékaitól – írja a Deutsche Welle. „Azt hiszem, azt tanácsolom az európai vezetőknek és bárki másnak, hogy vegyék komolyan az Egyesült Államok elnökét” – mondta Vance újságíróknak a Fehér Házban, amikor Grönlandról kérdezték.

Miután az amerikai hadsereg sikeresen elfogta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, 

Donald Trump amerikai elnök megerősítette Grönland megszerzésére irányuló szándékait, és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki.

Vance sürgeti Európát, hogy válaszoljon Trump azon kijelentésére, miszerint az Egyesült Államoknak rakétavédelemre van szüksége a szigetre. „Tehát arra kérjük európai barátainkat, hogy vegyék komolyabban ennek a szigetnek a biztonságát, mert ha nem teszik, az Egyesült Államoknak tennie kell valamit ez ügyben” – mondta.

Az Egyesült Államok részese az 1951-es szerződésnek, amely feljogosítja őt katonai bázisok létrehozására Grönlandon Dánia beleegyezésével. Az USA a megállapodás értelmében üzemelteti a Pituffik Űrbázist a szigeten. Egy csütörtökön megjelent New York Times-interjúban ugyanakkor Donald Trump azt mondta, hogy birtokolni akarja, ahelyett, hogy csak egy régóta fennálló szerződéssel élne, amely széleskörű mozgásteret biztosít az Egyesült Államoknak Grönland katonai bázisok céljára történő használatára.

Eközben az Associated Press jelentése szerint Dánia amerikai nagykövete, Jesper Moller Sorensen, és Jacob Isbosethsen, Grönland washingtoni főképviselője csütörtökön találkozott a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának tisztviselőivel, hogy megvitassák Trump Grönland elfoglalására irányuló törekvéseit. Az AP olyan dán kormánytisztviselőkre hivatkozott, akik nem voltak felhatalmazva a nyilvános nyilatkozásra, és névtelenséget kérve szólaltak meg. A héten a követek állítólag egy sor találkozót tartottak amerikai törvényhozókkal, miközben segítséget kértek az amerikai elnök fenyegetésének visszavonásához. Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan a jövő héten találkozik dán tisztviselőkkel.

 

Nyitóképen: dán hadihajók Grönland partjainál (Odd ANDERSEN / AFP)
 

 

