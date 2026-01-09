A legmagasabb szintről figyelmeztetnek: Trump komolyan gondolja Grönlandot

Donald Trump amerikai elnök megerősítette Grönland megszerzésére irányuló szándékait, és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki.

Vance sürgeti Európát, hogy válaszoljon Trump azon kijelentésére, miszerint az Egyesült Államoknak rakétavédelemre van szüksége a szigetre. „Tehát arra kérjük európai barátainkat, hogy vegyék komolyabban ennek a szigetnek a biztonságát, mert ha nem teszik, az Egyesült Államoknak tennie kell valamit ez ügyben” – mondta.

Az Egyesült Államok részese az 1951-es szerződésnek, amely feljogosítja őt katonai bázisok létrehozására Grönlandon Dánia beleegyezésével. Az USA a megállapodás értelmében üzemelteti a Pituffik Űrbázist a szigeten. Egy csütörtökön megjelent New York Times-interjúban ugyanakkor Donald Trump azt mondta, hogy birtokolni akarja, ahelyett, hogy csak egy régóta fennálló szerződéssel élne, amely széleskörű mozgásteret biztosít az Egyesült Államoknak Grönland katonai bázisok céljára történő használatára.