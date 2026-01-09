Ft
01. 09.
péntek
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
csatt egri viktor atv csatorna

Kiderült: ezért kellett otthagynia Egri Viktornak az ATV-t

2026. január 09. 16:23

A műsorvezető ürügynek tartja az okot, amivel indokolták a menesztését.

2026. január 09. 16:23
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Egri Viktor távozik a ATV-től. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre a csatornán.

A 24.hu megkereste a műsorvezetőt a történtekkel kapcsolatban. Egri Viktor a lapnak azt nyilatkozta, hogy novemberben még volt két tervezett Csatt-felvétel, amit december végén sugároztak volna. A csatorna később gazdasági okokra hivatkozva törölte a műsort előbb január közepéig, majd február elejéig. Végül Egri kereste meg a vezetőséget azzal a kérdéssel, hogy mit kommunikálhat a műsorszünettel kapcsolatban a nyilvánosság felé.

Egri elmondása szerint ma délelőttre beszéltek meg találkozót a hírigazgatóval, számára is itt derült ki, hogy felmondják a szerződését.

A döntést nézettségi mutatókkal indokolták, ezt azonban Egri ürügynek tartja.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Glück28
2026. január 09. 18:02
Persze, persze, csak ürügy volt ez igaz. Azt kellett volna mondani, hogy egy tehetségtelen hisztérika vagy Egri, de kegyesen a nézettségre hivatkoztak.
Válasz erre
1
0
donciccio-2
2026. január 09. 17:51
gyenge volt egy focimeccs közvetítésekor azóta visszaesett
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. január 09. 17:42
Már régen is azt mondtam, hogy ha vki öngyilkos akar lenni, az hallgassa Egri futballközvetítéseit!
Válasz erre
1
0
kamasuka
2026. január 09. 17:37
Szar, szutyok tiszafostos propagandista függetlennek álcázva.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!