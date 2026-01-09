Kiderült: ezért kellett otthagynia Egri Viktornak az ATV-t

Csatt: menesztette Egri Viktort az ATV
A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre az ATV-ben
A műsorvezető ürügynek tartja az okot, amivel indokolták a menesztését.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Egri Viktor távozik a ATV-től. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre a csatornán.
A 24.hu megkereste a műsorvezetőt a történtekkel kapcsolatban. Egri Viktor a lapnak azt nyilatkozta, hogy novemberben még volt két tervezett Csatt-felvétel, amit december végén sugároztak volna. A csatorna később gazdasági okokra hivatkozva törölte a műsort előbb január közepéig, majd február elejéig. Végül Egri kereste meg a vezetőséget azzal a kérdéssel, hogy mit kommunikálhat a műsorszünettel kapcsolatban a nyilvánosság felé.
Egri elmondása szerint ma délelőttre beszéltek meg találkozót a hírigazgatóval, számára is itt derült ki, hogy felmondják a szerződését.
A döntést nézettségi mutatókkal indokolták, ezt azonban Egri ürügynek tartja.
Nyitókép forrása: Képernyőfotó