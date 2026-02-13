Ft
02. 13.
péntek
Egri Viktor atv műsorvezető

Vége a találgatásoknak: ez a két ismert tévés veszi át Egri Viktor helyét az ATV-n

2026. február 13. 13:10

Új műsorvezetőt kapnak a Csatt és Csatt.2 műsorok.

2026. február 13. 13:10
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a botrányokkal tűzdelt pályát a háta mögött tudó Egri Viktor távozott a ATV-től még január elején. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt a csatornán.

Eddig csak találgatni lehetett, kik veszik át Egri helyét az érintett műsorokban, de a Media1 az ATV pénteki közleményére hivatkozva megírta:

a hétfőnként sugárzott Csatt új házigazdája Kóczián Péter újságíró lesz, akit a csatorna közönsége korábban rendszeresen láthatott szakértőként.

A péntekenként jelentkező Csatt.2 vezetését Köböl Anita veszi át, akit a nézők a Start és a Híradó műsorvezetőjeként is ismerhetnek – idézte a közleményt a hírportál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó/ATV

 

akiaki
2026. február 13. 14:16
a nagypofájú egri, aki nem értette, hogy ő egy melós a gyárban és más nem!
simakutya
2026. február 13. 14:13
Ki a szart érdekel és ki néz ATV?4 évente egyszer érdemes a választáskor ,jó lehet rajtuk szórakozni mikor az országtérkép narancs színben pompászik. Másnap 13 -án menetrend szerint pedig jönnek az új ötletek hogyan kéne Orbánt megbuktatni azt érdemes még nézni!
gullwing
2026. február 13. 13:44
új házigazdája Kóczián Péter újságíró lesz, akit a csatorna közönsége korábban rendszeresen láthatott szakértőként. Ja mint szagértő.... Bazd meg ez is egy senki, de még mellé szellemi fogyatékos is! 🤣
Obsitos Technikus
2026. február 13. 13:36
Egri Viktor helyett Kóczián Péter? Remek. Épp kezdtem aggódni, azért nem semmi hendikep abba a székbe beleülni. De így minden oké. Egy szakmaiatlan primitív gyökér székébe pont oda való egy kis nyomi simlicska-árva.
