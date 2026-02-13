Vége a találgatásoknak: ez a két ismert tévés veszi át Egri Viktor helyét az ATV-n

Kiderült: ezért kellett otthagynia Egri Viktornak az ATV-t
A műsorvezető ürügynek tartja az okot, amivel indokolták a menesztését.
Új műsorvezetőt kapnak a Csatt és Csatt.2 műsorok.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a botrányokkal tűzdelt pályát a háta mögött tudó Egri Viktor távozott a ATV-től még január elején. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt a csatornán.
Eddig csak találgatni lehetett, kik veszik át Egri helyét az érintett műsorokban, de a Media1 az ATV pénteki közleményére hivatkozva megírta:
a hétfőnként sugárzott Csatt új házigazdája Kóczián Péter újságíró lesz, akit a csatorna közönsége korábban rendszeresen láthatott szakértőként.
A péntekenként jelentkező Csatt.2 vezetését Köböl Anita veszi át, akit a nézők a Start és a Híradó műsorvezetőjeként is ismerhetnek – idézte a közleményt a hírportál.
Ezt is ajánljuk a témában
A műsorvezető ürügynek tartja az okot, amivel indokolták a menesztését.
Nyitókép: Képernyőfotó/ATV