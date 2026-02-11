„Bütyök, aki mostanában erőteljesen tesz ki közös képeket nőkkel, kikotyogta, hogyan néz ki a számára ideális sajtószabadság. Teljes információs zárlatot szeretne bevezetni, bezárná az összes szerkesztőséget, kizárólag csak az általa személyesen irányított köztévé maradna a placcon. Amit – nyilván – egész nap kötelező lenne nézni, még kikérdezéseket is rendezne belőle. Amilyen hülye, ezt már bemikrofonozva adta elő az ATV-ben.”

Nyitókép: Facebook