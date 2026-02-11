Ft
sajtószabadság néz atv

Bütyök amilyen hülye, ezt már bemikrofonozva adta elő az ATV-ben

2026. február 11. 18:17

Kikotyogta, hogyan néz ki a számára ideális sajtószabadság.

2026. február 11. 18:17
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
„Bütyök, aki mostanában erőteljesen tesz ki közös képeket nőkkel, kikotyogta, hogyan néz ki a számára ideális sajtószabadság. Teljes információs zárlatot szeretne bevezetni, bezárná az összes szerkesztőséget, kizárólag csak az általa személyesen irányított köztévé maradna a placcon. Amit – nyilván – egész nap kötelező lenne nézni, még kikérdezéseket is rendezne belőle. Amilyen hülye, ezt már bemikrofonozva adta elő az ATV-ben.”

pandalala
2026. február 11. 19:07
Big Brother :-))))
altercat1
2026. február 11. 18:56
A hülyék magabiztosságával nyekereg a fostos... A választások után mehet Brüsszelbe wc papír felügyelőnek.
wadcutter
2026. február 11. 18:43
három only fans a képen, mindhárom a fiúkra gerjed
pctroll
2026. február 11. 18:40
Mar csak a legalja proli söpredék tud azonosulni a szociopatával. Egyre lejjebb csúszik a lejtőn áprilisig.
