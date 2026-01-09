Ft
Tóth Alex Ferencváros Lazio FTC

Ezen múlhat Tóth Alex sorsa: köztes megoldást akar kicsikarni a Lazio

2026. január 09. 17:36

A kérdés már csak az, mit szól ehhez a Fradi. Ha hinni lehet az olasz lapértesüléseknek, akkor a rómaiak komoly szerepet szánnának Tóth Alexnek.

2026. január 09. 17:36
null

Pénteken újabb fejlemények érkeztek Tóth Alex lehetséges átigazolásának ügyében. Mint ismert, a Ferencváros középpályásának a legesélyesebb kérője jelenleg az olasz Lazio, ám a játékos vételáráról egyelőre nem sikerült megegyezésre jutniuk a feleknek. A Nemzeti Sport szerint a magyar bajnok már elutasította a rómaiak első hivatalos ajánlatát, akik a legfrissebb hírek alapján ennek ellenére sem szándékoznak egy összegben kifizetni a Fradi által megszabott 15-16 millió eurós árat.

 

TÓTH Alex
Tóth Alex a Lazio középpályáján?

A Magyar Nemzet szemléje alapján az egyik legnagyobb olasz sportlap, a Corriere dello Sport most arról ír, hogy az FTC 16 millió euróban határozta meg a húszéves középpályás árát, ám 

a Lazio változatlanul nem szeretne 12 milliónál többet fizetni Tóth játékjogáért – helyette a fennmaradó összeget különböző, egyelőre nem részletezett bónuszokkal pótolná ki. 

A cikk emellett arra utal, hogy a fővárosiak fontos szerepet szánnának az NB I legértékesebb futballistájának, akit akár azonnal be is dobnának a mély vízbe a szintén frissen szerződtetett Kenneth Taylor mellé. Ha ezek az értesülések igazak, akkor a labda tehát most ismét a Fradi térfelén pattog, és leginkább a zöld-fehéreken múlik, hogy lesz-e üzlet már most a télen, vagy majd csak a nyári átigazolási ablakban. 

Halder_1899
2026. január 09. 17:53
Várjunk. Lesz ez még 15-16 millió.
