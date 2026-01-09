Alaposan helyre tették a tiszás gazdasági szakértőt: „Szakmai szempontból több sebből vérzik”

„Az OTP-s kibocsátással való összevetés szakmai szempontból több sebből vérzik” – válaszolta Sebestyén Géza, az MCC műhelyvezetője Kármán András, a Tisza gazdasági szakértőjének bejegyzése alatt.

Kármán András bejegyzésében arról írt röviden, hogy Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, ami ugyan sikeres finanszírozást jelentett, de a régiós országokhoz és akár az OTP Bankhoz képest is magas hozamok mellett. Magyar Péter gazdasági szakértője szerint a kibocsátás növelte a devizaadósság arányát, ami árfolyamkockázatot és nagyobb kiszolgáltatottságot jelent. Kármán András szerint a magas finanszírozási költségek a kormány gazdaságpolitikájának „hitelességi problémáit tükrözik”.