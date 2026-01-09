Alaposan helyre tették a tiszás gazdasági szakértőt: „Szakmai szempontból több sebből vérzik”

Látványos térkép bizonyítja: ebben az ágazatban robbanásszerűen fejlődik Magyarország (FOTÓ)
Ráadásul európai összevetésben is az élmezőnyben.
Sebestyén Géza arról írt, hogy az OTP Jelzálogbank ugyanis nem „sima” banki kötvényt, hanem úgynevezett „covered bond”-ot, azaz jelzálogfedezettel ellátott kötvényt bocsátott ki.
„Az OTP-s kibocsátással való összevetés szakmai szempontból több sebből vérzik” – válaszolta Sebestyén Géza, az MCC műhelyvezetője Kármán András, a Tisza gazdasági szakértőjének bejegyzése alatt.
Kármán András bejegyzésében arról írt röviden, hogy Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, ami ugyan sikeres finanszírozást jelentett, de a régiós országokhoz és akár az OTP Bankhoz képest is magas hozamok mellett. Magyar Péter gazdasági szakértője szerint a kibocsátás növelte a devizaadósság arányát, ami árfolyamkockázatot és nagyobb kiszolgáltatottságot jelent. Kármán András szerint a magas finanszírozási költségek a kormány gazdaságpolitikájának „hitelességi problémáit tükrözik”.
„Az OTP Jelzálogbank ugyanis nem »sima« banki kötvényt, hanem úgynevezett „»covered bond«-ot, azaz jelzálogfedezettel ellátott kötvényt bocsátott ki. Itt a hitel mögött konkrét ingatlanfedezet áll. Ha a bank cash-flow-ja nem lenne elég, akkor a követelés a fedezeti ingatlanokból érvényesíthető”– hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza aki ezen ponton hangsúlyozta:
A magyar államkötvény ezzel szemben nem fedezett hitel. Azaz nincsen mögötte eladható eszközállomány”.
Sebestyén Géza arra is figyelmeztetett: „Ha a következő években egy felelőtlen kormány nem tudná fizetni a kamatokat vagy a törlesztést, a hitelező nem értékesítheti a Parlamentet. A fedezett hitel mindig olcsóbb, mint a fedezetlen. Ezt a poszt szerzője is biztosan tudja.”
Az műhelyvezető válaszában kiemelte, hogy a konkrétumok hiányoznak a baloldali szakértő bejegyzéséből.
Talán a potenciális szavazóikat is jobban érdekelné, mint az, hogy egy fedezett kötvény picivel kisebb hozamot fizet, mint egy nem fedezett”
– írta az elemző a válaszában.
Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt