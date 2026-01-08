Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brfk tek Pintér Sándor operatív törzs munka orbán viktor

Orbán Viktor bepillantott a kulisszák mögé – így dolgozik az Operatív Törzs (VIDEÓ)

2026. január 08. 21:24

Kiderült, hogy csütörtökön jobb volt az országos hóhelyzet, mint szerdán.

2026. január 08. 21:24
null

Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszter társaságában csütörtökön ellátogatott a Teve utcai rendőrszékházba, és a saját szemével nézte meg, miként zajlik a BRFK mindennapos munkája, illetve, hogy dolgozik a hóhelyzet orvoslása érdekében felállt Operatív Törzs.

Ezt is ajánljuk a témában

A székházban az Operatív Törzs munkatársai arról számoltak be a kormányfőnek, hogy sokkal jobb a helyzet, mint egy nappal korábban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Pintér Sándor a helyszínen arról beszélt, hogy

folyamatosan kapják az információt, háromóránként van értékelés, elemzés.

Az is elhangzott, hogy a riasztásokról azonnal kapnak információt. 

A hatóságok szinte mindent látnak

A videóból az is kiderült, hogy a rendőrség és a TEK előtt semmi sem marad titokban: drónjaikkal és térképeikkel még kutatásokat is tudnak végezni. Utóbbit még hőkamerák is segítik – tette hozzá a belügyminiszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Érkezik a negyedik csapadékhullám

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 

ónos eső veszélye miatt péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. január 08. 21:35
Nem tünt el semmi a székházból?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 08. 21:29
riszalj, dagi, amig riszalhatsz
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:28
Az ülés megkezdése előtt operatív törzshajlítással és operatív törzskörzéssel melegítenek be.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!