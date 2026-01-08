Orbán Viktor bepillantott a kulisszák mögé – így dolgozik az Operatív Törzs (VIDEÓ)

Látványos videón: így tör be hazánkba az ónos eső
Pénteken az ország délnyugati részén ónos eső várható a HungaroMet előrejelzése szerint. A keleti országrészben pedig mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
Kiderült, hogy csütörtökön jobb volt az országos hóhelyzet, mint szerdán.
Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszter társaságában csütörtökön ellátogatott a Teve utcai rendőrszékházba, és a saját szemével nézte meg, miként zajlik a BRFK mindennapos munkája, illetve, hogy dolgozik a hóhelyzet orvoslása érdekében felállt Operatív Törzs.
A székházban az Operatív Törzs munkatársai arról számoltak be a kormányfőnek, hogy sokkal jobb a helyzet, mint egy nappal korábban.
Pintér Sándor a helyszínen arról beszélt, hogy
folyamatosan kapják az információt, háromóránként van értékelés, elemzés.
Az is elhangzott, hogy a riasztásokról azonnal kapnak információt.
A videóból az is kiderült, hogy a rendőrség és a TEK előtt semmi sem marad titokban: drónjaikkal és térképeikkel még kutatásokat is tudnak végezni. Utóbbit még hőkamerák is segítik – tette hozzá a belügyminiszter.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt,
ónos eső veszélye miatt péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére.
Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják.
