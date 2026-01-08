Orbán Viktor bepillantott a kulisszák mögé – így dolgozik az Operatív Törzs (VIDEÓ)

Az is elhangzott, hogy a riasztásokról azonnal kapnak információt.

A hatóságok szinte mindent látnak

A videóból az is kiderült, hogy a rendőrség és a TEK előtt semmi sem marad titokban: drónjaikkal és térképeikkel még kutatásokat is tudnak végezni. Utóbbit még hőkamerák is segítik – tette hozzá a belügyminiszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: