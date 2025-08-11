Ft
Associated Press terrorista Hezbollah

„Megható” összeállítást közölt az AP a Hezbollah terroristáiról

2025. augusztus 11. 22:58

Csak azt felejtették el leírni, hogy a csipogós akció során megsérült „katonák” valójában terroristák.

2025. augusztus 11. 22:58
null

Heves indulatokat és felháborodást váltott ki az Associated Press egy szerdán publikált riportja, amelyben a szeptemberi csipogós akció során megsérült Hezbollah-terroristákat ártatlan áldozatokként mutatja be – írta meg a Jerusalem Post.

A cikkben a terroristák elleni csipogós akció túlélői, és az áldozatok családtagjai beszélnek, akikről maga a Hezbollah is elismerte, hogy a saját harcosaik voltak. Az AP hol  „militáns csoportként”, hol „széles társadalmi intézményhálózattal rendelkező jelentős síita politikai pártként” írja le a Hezbollahot, egyszer sem nevezi terrorista szervezetnek. A lap által megszólaltatott 23 éves férfi, Mahdi Sheri arról beszél, hogy „az egész közösséget megrázták a történtek” és  „néhány gyermek fél az apja közelébe menni... Ez nem csak minket érint, hanem a környezetünket is”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az izraeli kormányzati sajtóiroda éles kritikát fogalmazott meg a lappal szemben, amiért

 szimpatikusnak próbálták beállítani a terroristákat, 

és nem helyezték kontextusba, milyen kapcsolatban állnak a terrorszervezettel. Izrael azt is nehezményezte, hogy a csipogós műveletet egyoldalúan mutatták be, kihagyva, hogy mekkora fenyegetést jelent a Hezbollah.

Nyitókép: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP

karakter-2
•••
2025. augusztus 12. 00:02 Szerkesztve
Mandiner, hagyjátok abba a terrorállam védelmét és a hazudozást. Így is nagyon sok buta, tájékozatlan (mivel nyelveket nem beszélnek), megtévesztett ember van ebben az országban. Magyarországon a média sátánista módon tájékoztat a gázai mészárlásról. Ti nem Krisztusban hisztek, hanem a pénzben és a Sátánban.
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. augusztus 11. 23:51
Kurva anyátokat, zsidó terroristák.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!