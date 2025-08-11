„Megható” összeállítást közölt az AP a Hezbollah terroristáiról

Heves indulatokat és felháborodást váltott ki az Associated Press egy szerdán publikált riportja, amelyben a szeptemberi csipogós akció során megsérült Hezbollah-terroristákat ártatlan áldozatokként mutatja be – írta meg a Jerusalem Post.

A cikkben a terroristák elleni csipogós akció túlélői, és az áldozatok családtagjai beszélnek, akikről maga a Hezbollah is elismerte, hogy a saját harcosaik voltak. Az AP hol „militáns csoportként”, hol „széles társadalmi intézményhálózattal rendelkező jelentős síita politikai pártként” írja le a Hezbollahot, egyszer sem nevezi terrorista szervezetnek. A lap által megszólaltatott 23 éves férfi, Mahdi Sheri arról beszél, hogy „az egész közösséget megrázták a történtek” és „néhány gyermek fél az apja közelébe menni... Ez nem csak minket érint, hanem a környezetünket is”.