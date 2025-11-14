Ft
11. 14.
péntek
antifa támadás Magyarország külügyminiszter terrorista Donald Trump Budapest Marco Rubio

Donald Trump megtudta, mi történt Magyarországon – kulcsfontosságú döntést hozott

2025. november 14. 08:46

Az amerikai elnök kezdeményezésére a Budapesten is kegyetlenkedő Antifa-csoportokat globális terrorista szervezetként jelölték meg.

2025. november 14. 08:46
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy négy európai Antifa-csoportot – köztük a Németországban működő Antifa Ostot, amelyet 2023 februárjában Budapesten elkövetett támadásokkal is vádolnak – globális terrorista szervezetként jelölnek meg.

A CNN beszámolója alapján

az intézkedés Donald Trump elnök kezdeményezésére történt, aki korábban az Antifát belföldi terrorszervezetté nyilvánította.

A döntés értelmében az érintett csoportok amerikai vagyona zárolásra kerül, és tilos számukra anyagi támogatást nyújtani. 

Nyitókép: AFP/Andrew Leyden

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nuevoreynuevaley
2025. november 14. 09:33
trump dontesenek semmi koze a budapesti antifa tamadashoz
lepenyleso
2025. november 14. 09:07
A szokásos üzletmenet várható: az antifák pénztárukat áthelyezik Brüsszelbe.
Chekke-Faint
2025. november 14. 09:04
Majd az unió ezért is Magyaroszágot fogja okolni...DDDD
mr-nem-semmi
2025. november 14. 09:01
És Soros, hétpróbás, cégéres gazember számlái mikor kerülnek zárolásra? Szerintem emberiség- és civilizáció ellenes tevékenységgel lehetne vádolni a Soros által támogatott Open Society Foundations-t, a Wikimedia Foundation-t, az Amnesty International-t, stb... Oh, ha egyszer valaki elfogulatlanul a körmük alá nézne, mi minden derülne ki!?
