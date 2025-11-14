Donald Trump megtudta, mi történt Magyarországon – kulcsfontosságú döntést hozott

Megjelent a rendelet: az Antifa mostantól terroristaszervezetnek számít Magyarországon
Most már hivatalos.
Az amerikai elnök kezdeményezésére a Budapesten is kegyetlenkedő Antifa-csoportokat globális terrorista szervezetként jelölték meg.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy négy európai Antifa-csoportot – köztük a Németországban működő Antifa Ostot, amelyet 2023 februárjában Budapesten elkövetett támadásokkal is vádolnak – globális terrorista szervezetként jelölnek meg.
az intézkedés Donald Trump elnök kezdeményezésére történt, aki korábban az Antifát belföldi terrorszervezetté nyilvánította.
A döntés értelmében az érintett csoportok amerikai vagyona zárolásra kerül, és tilos számukra anyagi támogatást nyújtani.
