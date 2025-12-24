„Nem normális időket élünk, hosszú és nehéz tél vár Ukrajnára” – borúsan látja a jövőt az ENSZ egykori amerikai nagykövete

Hat tagállam állt Magyarország mellé: Nógrádi szerint az EU-csúcs beárazta Brüsszelt és a német kancellárt
A biztonságpolitikai szakértő szerint kiderült, hogy Brüsszel sem mindenható.
John R. Bolton lesújtó véleménnyel van az Európai Unióról.
John R. Bolton, az ENSZ volt amerikai nagykövete és Donald Trump elnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója a Washington Postban arról írt, hogy az, hogy nem sikerült megállapodásra jutni az Európai Unió múlt heti csúcstalálkozóján abban a kérdésben, hogy a mintegy 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként használják fel egy Ukrajnának nyújtandó újjáépítési hitelhez, azt mutatja
az Európai Unió kevesebb mint tagállamainak összessége.
A tanácsadó felidézte, hogy a Trump-adminisztráció korábban igyekezett megakadályozni az európai terveket, amelyek az orosz vagyon felhasználását célozták volna egy amerikai béketerv részeként.
Az Egyesült Államok aggályai szerinte két fő irányból érkeztek:
Bolton szerint ezek a kockázatok hosszú távon súlyosabbak, mint az orosz vagyon felhasználásából származó rövid távú előnyök.
Ugyanakkor Bolton hangsúlyozta: függetlenül attól, hogy az EU eredeti terve életképes volt-e, Trump beavatkozása és az unió kudarca tovább mélyítette a nyugati megosztottságot.
Az EU üzenete szerinte gyenge volt:
Európa támogatja Ukrajnát, de nem teljes mértékben
– húzta alá.
Az amerikai elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója szerint nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin úgy érzi, az idő neki dolgozik, különösen annak fényében, hogy a közvélemény-kutatások csökkenő francia és német társadalmi támogatást mutatnak Ukrajna iránt, miközben Európa nem képes pótolni az Egyesült Államok csökkenő segítségét.
A volt nagykövet írásában hangsúlyozta: a várakozások ellenére Moszkva és Kijev továbbra is messze áll egymástól. Mivel Trump kevésbé törődik az Egyesült Államok, a NATO vagy Ukrajna biztonsági érdekeivel, mint saját politikai ambícióival, John R. Bolton szerint logikus lenne, hogy az európai vezetők töltsék be ezt az űrt – erre azonban kevés esélyt lát. Hiszen Franciaország, Németország és Nagy-Britannia belpolitikai válságokkal küzd, ami megbénítja a határozott fellépést – húzta alá.
Összegzésként Bolton azt írta: az ukrajnai válság világosan megmutatta, hogy
az Európai Unió – ambíciói ellenére – nem kompetens a béke és a biztonság kérdéseiben.
A korábbi tanácsadó felvetette, hogy Mark Rutte lehetne az egyik legalkalmasabb vezető szereplő, tekintettel Trumppal ápolt kapcsolataira és európai NATO-s kötődéseire, bár szerinte nem normális, hogy egy NATO-politikus vállaljon ilyen szerepet.
John R. Bolton elemzését azzal zárta, hogy „nem normális időket élünk”, végül hozzátéve: Ukrajnának és a Nyugatnak talán „vidám karácsonyban” kell reménykednie, mert hosszú és nehéz tél vár rájuk.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.