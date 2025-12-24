Ft
tél moszkva európai unió orosz-ukrán háború Donald Trump tanácsadó karácsony

„Nem normális időket élünk, hosszú és nehéz tél vár Ukrajnára” – borúsan látja a jövőt az ENSZ egykori amerikai nagykövete

2025. december 24. 09:04

John R. Bolton lesújtó véleménnyel van az Európai Unióról.

2025. december 24. 09:04
null

John R. Bolton, az ENSZ volt amerikai nagykövete és Donald Trump elnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója a Washington Postban arról írt, hogy az, hogy nem sikerült megállapodásra jutni az Európai Unió múlt heti csúcstalálkozóján abban a kérdésben, hogy a mintegy 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként használják fel egy Ukrajnának nyújtandó újjáépítési hitelhez, azt mutatja

az Európai Unió kevesebb mint tagállamainak összessége.

A tanácsadó felidézte, hogy a Trump-adminisztráció korábban igyekezett megakadályozni az európai terveket, amelyek az orosz vagyon felhasználását célozták volna egy amerikai béketerv részeként. 

Az Egyesült Államok aggályai szerinte két fő irányból érkeztek: 

  • egyrészt attól tartottak, hogy amerikai állami vagyon is hasonló lefoglalás célpontjává válhat más országokban, 
  • másrészt attól, hogy államok elfordulhatnak az amerikai pénzügyi rendszertől. 

Bolton szerint ezek a kockázatok hosszú távon súlyosabbak, mint az orosz vagyon felhasználásából származó rövid távú előnyök.

Ugyanakkor Bolton hangsúlyozta: függetlenül attól, hogy az EU eredeti terve életképes volt-e, Trump beavatkozása és az unió kudarca tovább mélyítette a nyugati megosztottságot.

Az EU üzenete szerinte gyenge volt: 

Európa támogatja Ukrajnát, de nem teljes mértékben

– húzta alá.

Az amerikai elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója szerint nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin úgy érzi, az idő neki dolgozik, különösen annak fényében, hogy a közvélemény-kutatások csökkenő francia és német társadalmi támogatást mutatnak Ukrajna iránt, miközben Európa nem képes pótolni az Egyesült Államok csökkenő segítségét.

A volt nagykövet írásában hangsúlyozta: a várakozások ellenére Moszkva és Kijev továbbra is messze áll egymástól. Mivel Trump kevésbé törődik az Egyesült Államok, a NATO vagy Ukrajna biztonsági érdekeivel, mint saját politikai ambícióival, John R. Bolton szerint logikus lenne, hogy az európai vezetők töltsék be ezt az űrt – erre azonban kevés esélyt lát. Hiszen Franciaország, Németország és Nagy-Britannia belpolitikai válságokkal küzd, ami megbénítja a határozott fellépést – húzta alá.

Összegzésként Bolton azt írta: az ukrajnai válság világosan megmutatta, hogy 

az Európai Unió – ambíciói ellenére – nem kompetens a béke és a biztonság kérdéseiben. 

A korábbi tanácsadó felvetette, hogy Mark Rutte lehetne az egyik legalkalmasabb vezető szereplő, tekintettel Trumppal ápolt kapcsolataira és európai NATO-s kötődéseire, bár szerinte nem normális, hogy egy NATO-politikus vállaljon ilyen szerepet.

John R. Bolton elemzését azzal zárta, hogy „nem normális időket élünk”, végül hozzátéve: Ukrajnának és a Nyugatnak talán „vidám karácsonyban” kell reménykednie, mert hosszú és nehéz tél vár rájuk.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Obsitos Technikus
•••
2025. december 24. 11:13 Szerkesztve
Kijevnek a békeidőben három fő áramellátási centruma volt; a rovnói atomerőmű, ahonnan két 750 kV-os vezeték megy Kijevbe, a Tripolszkaja hőerőmű, és Kijev "saját" vízerőműve a kijevi víztároló végében lévő Visgorodi vízerőmű. Ez utóbbit nyilván nem fogják kilőni, nehéz is lene, mert egy monstrum, de ha lerombolják, akkor Kijevben egy több ezer halottat eredményező árvizet csinálnának, ez csak a legvégső megoldás lehet. Atomerőművet se lőnek, viszont kilőtték az egyik alállomást, ami miatt a rovnói atomerőmű automatikusan leállt, egész Volhiniában áramszünetet okozva. A Tripolszkaját kb. két éve tették a földdel egyenlővé, így az a sejtésem, hogy Kijevben maximum napi 4-6 órára tudnak áramot adni, felváltva a kerületeknek az elkövetkező hetekben.
Válasz erre
0
0
kulszek
2025. december 24. 11:06
Bolton keze is nyakig benne van abban hogy most a szomszédban háború dúl. Szemét alak.
Válasz erre
1
0
jetilovag
2025. december 24. 10:35
értelmetlen fukrajna ellenállása...minél tovább háborúznak, annál nagyobb területet veszítenek....
Válasz erre
3
0
csulak
2025. december 24. 10:07
nem erdekel az aranybudi korrupt orszaga
Válasz erre
1
0
