„Nem normális időket élünk, hosszú és nehéz tél vár Ukrajnára” – borúsan látja a jövőt az ENSZ egykori amerikai nagykövete

John R. Bolton, az ENSZ volt amerikai nagykövete és Donald Trump elnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója a Washington Postban arról írt, hogy az, hogy nem sikerült megállapodásra jutni az Európai Unió múlt heti csúcstalálkozóján abban a kérdésben, hogy a mintegy 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként használják fel egy Ukrajnának nyújtandó újjáépítési hitelhez, azt mutatja

az Európai Unió kevesebb mint tagállamainak összessége.

A tanácsadó felidézte, hogy a Trump-adminisztráció korábban igyekezett megakadályozni az európai terveket, amelyek az orosz vagyon felhasználását célozták volna egy amerikai béketerv részeként.