Hat tagállam állt Magyarország mellé: Nógrádi szerint az EU-csúcs beárazta Brüsszelt és a német kancellárt

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetben az elmúlt hét eseményeit értékelte. „A nyugati és az orosz sajtó is kiemelte, hogy még az Ukrajnával szimpatizáló demokrata vezetés sem volt hajlandó az ország NATO-csatlakozását napirendre tűzni.

A világ számos újságja azon humorizál, hogy nemcsak az amerikai, de az ukrán elnök is halandó”

– írja azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij kijelentette: „Az Egyesült Államok egyelőre nem lát minket a NATO-ban… De lehet, hogy a jövőben változik az álláspont. A politikusok változnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.”