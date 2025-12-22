Ft
Hat tagállam állt Magyarország mellé: Nógrádi szerint az EU-csúcs beárazta Brüsszelt és a német kancellárt

2025. december 22. 07:51

A biztonságpolitikai szakértő szerint kiderült, hogy Brüsszel sem mindenható.

2025. december 22. 07:51
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetben az elmúlt hét eseményeit értékelte. „A nyugati és az orosz sajtó is kiemelte, hogy még az Ukrajnával szimpatizáló demokrata vezetés sem volt hajlandó az ország NATO-csatlakozását napirendre tűzni.

 A világ számos újságja azon humorizál, hogy nemcsak az amerikai, de az ukrán elnök is halandó” 

– írja azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij kijelentette: „Az Egyesült Államok egyelőre nem lát minket a NATO-ban… De lehet, hogy a jövőben változik az álláspont. A politikusok változnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.”

Zelenszkij ezeket a kijelentéseket az EU-csúcson tette, Brüsszelben – hangsúlyozza Nógrádi. „A csúcstalálkozó a német kancellár vereségét hozta, aki többször, több helyen is megindokolta, hogy miért kell a befagyasztott orosz vagyont lefoglalni és átadni Ukrajnának. Nem tudta a többi állam vezetőjét meggyőzni. Az orosz vagyon elvétele ellen volt az EU 27 tagjából hét állam. 

Nemmel szavazott: Belgium, Olaszország, Málta, Bulgária, Csehország, Szlovákia és Magyarország.

 Így az Európai Unió vezetése a saját vereségét győzelemként beállítva bejelentette, hogy összesen 90 milliárd euró hitelt biztosítanak Kijevnek kétéves időtartamra” – írja.

Hozzáteszi: Zelenszkij végig azzal zsarolta az EU vezetőit, hogy újabb támogatás nélkül Ukrajna összeomlana. Az összeget kamatmentesen biztosítják az EU tagállamai (három kivétellel) Ukrajnának. 

„Annak az esélye, hogy Kijev ezt valaha is visszafizeti, gyakorlatilag nulla” 

– fogalmaz.

A szakember arról is írt, hogy „az elmúlt hetekben a NATO főtitkára, Mark Rutte nyilatkozatai borzolták a kedélyeket. A korábbi holland miniszterelnök, hasonlóan a francia vezérkari főnökhöz és a német hadsereg, a Bundeswehr fő inspektorához (ő gyakorlatilag a vezérkar főnöke), azt hangsúlyozta, hogy fel kell készülni az eljövendő néhány évben egy orosz agresszióra Európával szemben. Európa harmadik középhatalma, a NATO-tag, de nem EU-tag Nagy-Britannia vezetése is hasonló álláspontot hirdetett meg. 

Több európai felelős politikai és katonai vezető azt hangsúlyozta, hogy már folyik a háború Oroszországgal.”

Nógrádi kiemeli: „Az, hogy a brüsszeli vezetés nem tudta elérni az orosz vagyon átadását Ukrajnának, sok mindent jelez. Többek között azt is, hogy Brüsszel sem mindenható.”

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

 

 

mapetshow
2025. december 22. 08:54
Az ukránok nem fogják visszafizetni, az oroszok még annyira sem, termesztésen. A vége az lesz, hogy az európaiak visszalopják a pénzt az ukránoktól ügyes privatizációkkal, gyarmati szerződésekkel. És közben hangosan üvöltik a szlávaukrainit. Mert ők annyira kiállnak értük. Annyira ismerős, nem?
borsos-2
2025. december 22. 08:39
A hadi kölcsön miatt nem kell az orosz vagyont lenyúlni. Számoljunk egy kicsit. Az EU beígért 90 milliárd eurót a náciknak 2 évre. Ha ezt 400 millió polgár dobja össze, akkor fejenként 225 eurót kell adni. Az havonta kb. 10 euro. Ezt kell kiköhögnie a portugáltól a bolgárig mindenkinek, akinek a kormánya belement a buliba.
polárüveg
2025. december 22. 08:27
Ne szépítsük. Azon országok vezetői, akik ha bármennyire is fogott emberek, de az orosz vagyon elvétele mellé álltak, azok a vezetők valójában piti tolvajok. Innentől kezdve a világ így is áll hozzájuk...úgyhogy ne csodálkozzanak a kedves politikusok. Amúgy meg beigazolódott a régi mondás, hogy aki hazudik, az egyéb aljasságra is képes. Az éveken keresztül végzett masszív hazudozás után bemutatták, lopásra, rablásra is képesek. Hol a trend vége? Ezek a politikusok, akik bizonyítottan tolvajként viselkedtek, azok akarják az európai népeket háborúba rángatni saját és megbízóik piszkos anyagi érdekei alapján? Ébresztő, Európa!
pollip
2025. december 22. 08:17 Szerkesztve
Azért még nem tettek le arról, hogy elkobozzák az oroszok pénzét. Nem is értem a logikájukat. A belga minelnök otthon hatalmas sikert könyvelhetett el az ellenállásával. Biztosra veszem, hogy második és harmadik kísérletre is nemet mond. Nem fogja szemen köpni magát.
