Húsba vágó igazság: Nógrádi György egy perc alatt levezette, kik járnak jól a vérontással (VIDEÓ)

Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter is felismerte a realitásokat
Amerika a brüsszeli elit nélkül tenné ismét naggyá Európát, miközben Kijev kezdi belátni, nem neki kedvez a hadiszerencse – ezek voltak a legfontosabb hírek szerdán.
A biztonságpolitikai szakértő nem finomkodott: az orosz–ukrán háború hatalmas üzlet.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő interjút adott a Patrióta YouTube-csatornának, amely során egy perc alatt végigelemezte, hogy miért is tart ott az orosz–ukrán háború jelen pillanatban, ahol. Emlékeztetett, „megjelent Trump 28 pontos béketerve. Abban a pillanatban az európai hadipari részvények zuhanni kezdtek”. Kifejtette a miérteket is: „Mert ha béke lesz, nem kell ennyi fegyver. Mit csinálnak most az ukránok? Katonai megállapodást kötöttek a németekkel és a dánokkal közös hadipari üzemek létrehozásáról. Az oroszok tiltakoznak, de ez már egy másik kérdés.”
Leszögezte a kényelmetlen igazságot is:
Európa arra játszik, hogy a háború folytatódjon.
„Ebben rengeteg ember meggazdagszik — Ukrajnában is. Ha megnézem, milyen cégei vannak Zelenszkijnek, hogy ő gyártja a filmeket, készíti a propagandát horribilis pénzekért, és hogy a 155 milliméteres lövedékek ára egy év alatt a hétszeresére emelkedett, akkor azt kell mondanom: a háború nagyon jó üzlet annak, aki nem a frontvonalon van.”
Trump fiát is felemlegette Nógrádi: „Mit mondott Trump fia tegnap, amint végigsétált Monacóban? Azt, hogy a luxusautók felének ukrán rendszáma van. Hogy is van ez? — tette fel a kérdést képletesen. Azt mondta: a parasztok otthon maradnak harcolni, akinek viszont van tőkéje, az rég elmenekült Ukrajnából.”
Nyitókép: képernyőkép