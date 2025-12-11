Húsba vágó igazság: Nógrádi György egy perc alatt levezette, kik járnak jól a vérontással (VIDEÓ)

Európa arra játszik, hogy a háború folytatódjon.

„Ebben rengeteg ember meggazdagszik — Ukrajnában is. Ha megnézem, milyen cégei vannak Zelenszkijnek, hogy ő gyártja a filmeket, készíti a propagandát horribilis pénzekért, és hogy a 155 milliméteres lövedékek ára egy év alatt a hétszeresére emelkedett, akkor azt kell mondanom: a háború nagyon jó üzlet annak, aki nem a frontvonalon van.”

Trump fiát is felemlegette Nógrádi: „Mit mondott Trump fia tegnap, amint végigsétált Monacóban? Azt, hogy a luxusautók felének ukrán rendszáma van. Hogy is van ez? — tette fel a kérdést képletesen. Azt mondta: a parasztok otthon maradnak harcolni, akinek viszont van tőkéje, az rég elmenekült Ukrajnából.”