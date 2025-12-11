Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború lövedék pénz Donald Trump Nógrádi György részvény

Húsba vágó igazság: Nógrádi György egy perc alatt levezette, kik járnak jól a vérontással (VIDEÓ)

2025. december 11. 07:57

A biztonságpolitikai szakértő nem finomkodott: az orosz–ukrán háború hatalmas üzlet.

2025. december 11. 07:57
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő interjút adott a Patrióta YouTube-csatornának, amely során egy perc alatt végigelemezte, hogy miért is tart ott az orosz–ukrán háború jelen pillanatban, ahol. Emlékeztetett, „megjelent Trump 28 pontos béketerve. Abban a pillanatban az európai hadipari részvények zuhanni kezdtek”. Kifejtette a miérteket is: „Mert ha béke lesz, nem kell ennyi fegyver. Mit csinálnak most az ukránok? Katonai megállapodást kötöttek a németekkel és a dánokkal közös hadipari üzemek létrehozásáról. Az oroszok tiltakoznak, de ez már egy másik kérdés.” 

Leszögezte a kényelmetlen igazságot is:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Európa arra játszik, hogy a háború folytatódjon. 

„Ebben rengeteg ember meggazdagszik — Ukrajnában is. Ha megnézem, milyen cégei vannak Zelenszkijnek, hogy ő gyártja a filmeket, készíti a propagandát horribilis pénzekért, és hogy a 155 milliméteres lövedékek ára egy év alatt a hétszeresére emelkedett, akkor azt kell mondanom: a háború nagyon jó üzlet annak, aki nem a frontvonalon van.”

Trump fiát is felemlegette Nógrádi: „Mit mondott Trump fia tegnap, amint végigsétált Monacóban? Azt, hogy a luxusautók felének ukrán rendszáma van. Hogy is van ez? — tette fel a kérdést képletesen. Azt mondta: a parasztok otthon maradnak harcolni, akinek viszont van tőkéje, az rég elmenekült Ukrajnából.”

Nyitókép: képernyőkép

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. december 11. 09:19
"Leszögezte a kényelmetlen igazságot is:Európa arra játszik, hogy a háború folytatódjon. „Ebben rengeteg ember meggazdagszik ...." Ezt még a balfenék átoperált birkái is tudják, de kinek és mi ebben a kényelmetlen? Kényelmetlen legfeljebb az EU vezetésének, mert tisztában vannak, e nélkül és ezzel együtt is eltűnnek a süllyesztőben. Nekik meg nem mindegy, hogy mikor és hogyan. A háború egyelőre túlélési esélyt ad nekik. Emlékezzünk "Elhatározunk valamit, majd bedobjuk a köztudatba, és várunk egy kicsit, hogy meglássuk, mi történik. Ha nincs nagy kiabálás és zavargások, mert a legtöbben nem is fogják föl mit döntöttünk, akkor folytatjuk – lépésről lépésre, amíg már többé nincs visszaút. Amikor a dolgok komolyra fordulnak, hazudnunk kell. "- Jean-Claude Juncker Nekik már nincs visszaút. menekülés előre és várják a vak szerencsét. Amihez elégnek tűnhet számúkra két idős ember halála, sőt akár az egyiké is.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. december 11. 08:47
Nagyon érdekes.
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 11. 08:38 Szerkesztve
Mert ha béke lesz, nem kell ennyi fegyver. Mit csinálnak most az ukránok? Katonai megállapodást kötöttek a németekkel és a dánokkal közös hadipari üzemek létrehozásáról. " Micsoda megfejtés😁😁👍Ezt a kopasz faszt,felhozhatta volna példának a covid idején vásárolt lélegeztetőgépet amit a világon mi vásároltunk meg a legdrágábban,persze használhatatlanok voltak.Most még mindig eledhatatlanok még 10 ezer forintért sem kell a kutyának sem,de egy raktárban vigyáznak rájuk havi 10 milláért.😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Válasz erre
0
4
lemez
2025. december 11. 08:35
Ezek gyilkosok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!