A Terminátor világa jött el, a levegő tele van halállal – Demkó Attila év végi gyorsmérlege a világról

Ha 2024-ben a megtépázott izraeli katonai hírnév helyreállt, akkor 2025-ben új legenda született:

Irán gyors és kegyetlen csapásokat kapott sokkal kisebb, de technológiailag fejlettebb ellenfelétől.

Hogy ezzel, illetve az amerikai támadással pont került-e Teherán nukleáris programjának végére, nem tudhatjuk; mindenesetre Irán libanoni szövetségese, a Hezbollah 2024-es kiütése után tovább gyengült.

Izrael a véres gázai háborút is megnyerte – hogy mennyire lesz tartós az amerikai kormány által kikényszerített tűzszünet, még kérdés. Egyszerre van mind a két esetben remény és félelem, mert nincs valódi lezárás, de ott a remény, hogy egy nap, talán évtizedek múlva, lesz. Ehhez persze az izraeli–palesztin konfliktus esetében súlyos kompromisszumokra lenne szükség mind a két fél részéről. Irán könnyebben választhatja a béke útját, akár megpróbálhat előremenekülni és gyorsítani fegyverkezési programján. Az nem biztató Teherán számára, hogy sem Kínától, sem Orosz-­ országtól nem kapott nyílt segítséget a háború alatt. Az pedig, hogy az iráni légvédelem újjáépítésébe, úgy tűnik, Kína is be fog szállni, nem garancia Izrael és az USA jelenlegi képességeivel szemben.

Szíriában is egyszerre van jelen a remény és a félelem. Az Aszad-rezsim bukása után sorozatos támadások érték az ország kisebbségeit, ezrek haltak meg, de tömeges menekülthullám 2025-ben nem indult. Az ország továbbra is befolyási zónák halmaza, egysége belátható időn belül aligha áll helyre. De legalább abban lehet reménykedni, hogy rosszabb nem lesz.

Gáza ma: palesztin gyerek a romok között

Fotó: AFP/Omar Al-Qattaa

Folytatódott Afrika vesszőfutása

Az utóbbi években azt láttuk, ha véget ér is egy háború, polgárháború Afrikában, hamarosan kitör egy másik. 2025-ben ott tartunk, hogy tucatnyi, negyedszázada még többé-kevésbé működő állam már csak papíron létezik. Amit a térképen egy színnek látunk, az a valóságban egy sokszínű mozaik Maliban, Líbiában, Szudánban, Etiópiában, Szomáliában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hogy csak a legsúlyosabb eseteket emeljük ki.

A hazánkban a leginkább a Budapest–Bamako-raliról ismert mali főváros az Al-Káidának hűséget fogadó iszlamisták blokádja alatt áll. Alig van üzemanyag, áram, fogy az élelem is a 4,2 millió lakosú városban.

Etiópiában ugyan véget ért a háború a központi kormányzat és Tigray tartomány között, a béke nem jött el. Az ország legnagyobb nemzetiségei közül több is harcot vív. A szinte pont Budapest-méretű, de 6 millió lakosú Addisz-Abeba egy sziget az országon belül. Van olyan irány, amerre 200 kilométernyit lehet biztonságosan kiautózni, és van, amerre kevesebb mint 100-at. A 110-140 milliós ország vidéki nagyvárosaiba csak repülővel érdemes elutazni.

Kongóban két milliós lakosságú város került az év elején egy felkelőcsoport kezére: Bukavu és Goma.

Szudánban ez az év még a tavalyinál is rosszabb volt. A kormánykézen lévő utolsó nyugati nagyváros, Al Fashir (El Fasher) októberben esett el, amit tömegmészárlás követett. Hogy hányan halhattak meg, nehéz megmondani, de a 10 ezres, sőt a 70 ezres szám sem kizárható. Az országban 25 millió embert érint az éhezés, 9 millióan belső menekültek, 3,5 millióan pedig a szomszédos országokban, elsősorban Egyiptomban kerestek menedéket.

A világban most is zajló, tízezernél több halottat követelő öt háború közül kettő dúl Afrikában, egy Ázsiában – a mianmari polgárháború –, egy Európában, egy pedig Észak-Amerikában – a mexikói drogháború. De ha a kevesebb áldozatot követelő konfliktusokat is nézzük, láthatjuk, hogy Afrika túlnyomó része nem békés. A figyelem viszont jelentősen csökkent a kontinens iránt, hiszen az ukrajnai háború elvitte az európai és amerikai donorok pénzét. Tény, az USA-t nem fenyegeti Afrika válsága, Európát viszont, amely a szíriai menekülthullámot sem heverte ki egy évtized alatt, igen.

2025 Trump éve volt

Az esztendő legnagyobb geopolitikai tényezője mindenképpen Donald Trump elnöksége, hiszen az Egyesült Államok a világ összes országára hat. Trump első ciklusa alatt nem tudta érvényesíteni az America First stratégiát, mert szélmalomharcot vívott az ellene indított eljárásokkal szemben, és saját adminisztrációjának számos tagja sem támogatta. 2025-ben azonban lendületesen elindított megannyi nagy vállalkozást. Az USA megunta, hogy veszítsen a szövetsége­sein, és benyújtotta a számlát, de nem vonult ki se Európából, se a Közel-Keletről, se Kelet-Ázsiából. Bár az izolacionizmus jelentős politikai tényezővé lett az elhúzódó háborúk miatt, a kormánykereket nem vette át. Trump elindította a kereskedelmi újrarendeződést, de megállt a teljes körű háború határán – bár lehet, hogy Kína ereje állította meg.

2025 végén ugyanúgy nincs lezárásuk a világot meghatározó legnagyobb konfliktusoknak, mint 2024 végén. Érdemes feltenni a kérdést: lehet-e mindig lezárás? Ma a háborúk többségében nem lehet elfoglalni „Berlint”, mint 1945-ben. Nincs totális vereség, nincs teljes győzelem.

Akkor jár jól a világ, ha 2026-ban maradunk a kompromisszumoknál.

Nyitókép: „Ez liberálismentes zóna” – Trump-támogatók Floridában

Fotó: AFP/Giorgio Viera