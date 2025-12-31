Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Unai Emery Arsenal Premier League Mikel Arteta Aston Villa

„Hideg volt, mégis meddig várjak?!” – fergeteges indokkal magyarázta a sztáredző, miért nem fogott kezet kollégájával

2025. december 31. 14:52

Végül is lehet benne valami... Az Aston Villa-menedzser Unai Emery szerint a hideg nagy úr!

2025. december 31. 14:52
null

A Premier League hétközi, 19. fordulójának csúcsrangadóján a listavezető Arsenal a várt izgalmak helyett 4–1-re lemosta az Emirates gyepéről a harmadik helyen álló Aston Villa együttesét. A kedd esti összecsapás elsősorban a két nagy visszatérő, a brazil hátvéd Gabriel, valamint honfitársa, Gabriel Jesus góljáról marad emlékezetes – no meg a birminghamiek menedzsere, Unai Emery alakításáról!

Emery-Arteta, Aston Villa-Arsenal
Ezúttal elmaradt a kézfogás a két baszk edzőfenomén, az Aston Villa-menedzser Unai Emery és Arsenal mestere, Mikel Arteta között (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Nem volt boldog az Aston Villa főnöke

A Sevillával háromszoros Európa Liga-győztes, különc baszk edzőzseni – aki korábban maga is ült az Arsenal kispadján – a lefújás után láthatóan csalódott volt, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

anélkül viharzott be az öltözőbe, hogy kezet fogott volna szintén baszk kollégájával, Mikel Artetával, aki a tévéfelvételek tanúsága alapján hiába kereste őt a kispadoknál.

Emery emiatt utóbb számos kritikát kapott, a mérkőzést követő interjúban rá is kérdeztek nála az inkriminált esetre. A Villa mesterének reakciója zseniálisan pőre és őszinte volt, valahogy így hangzott: „A meccs utáni rutinom mindig egy gyors kézfogás. Most is vártam, de Arteta természetesen ünnepelt, szóval úgy döntöttem, inkább bemegyek. 

Hideg volt odakint, nem várhatok az örökkévalóságig!” 

Növelte előnyét az Arsenal

Emery csalódottsága egyébként abból a szempontból érthető, hogy az éllovas londoniak a váratlanul sima győzelemmel visszavágtak az Aston Villának a december eleji fájó, utolsó pillanatos vereségért, amivel egyrészt megszakították az idény meglepetéscsapatának 11(!) meccs óta tartó sikersorozatát, másrészt hat pontra növelték a két csapat közti különbséget. Az Arsenal így az évet ötpontos előnnyel zárja a PL-tabella élén, az üldöző Manchester Citynél egy meccsel többet játszva – Pep Guardioláék az újév első napján lépnek pályára Szoboszlai Dominikhoz és a Liverpoolhoz hasonlóan.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Glyn Kirk

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!