„Hideg volt, mégis meddig várjak?!” – fergeteges indokkal magyarázta a sztáredző, miért nem fogott kezet kollégájával

A Premier League hétközi, 19. fordulójának csúcsrangadóján a listavezető Arsenal a várt izgalmak helyett 4–1-re lemosta az Emirates gyepéről a harmadik helyen álló Aston Villa együttesét. A kedd esti összecsapás elsősorban a két nagy visszatérő, a brazil hátvéd Gabriel, valamint honfitársa, Gabriel Jesus góljáról marad emlékezetes – no meg a birminghamiek menedzsere, Unai Emery alakításáról!

Ezúttal elmaradt a kézfogás a két baszk edzőfenomén, az Aston Villa-menedzser Unai Emery és Arsenal mestere, Mikel Arteta között (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Nem volt boldog az Aston Villa főnöke

A Sevillával háromszoros Európa Liga-győztes, különc baszk edzőzseni – aki korábban maga is ült az Arsenal kispadján – a lefújás után láthatóan csalódott volt, és