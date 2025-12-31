„Hideg volt, mégis meddig várjak?!” – fergeteges indokkal magyarázta a sztáredző, miért nem fogott kezet kollégájával

„Hány milliót érhetnek azok a lábak?!” – úgy várták vissza Szoboszlait Liverpoolban, mint a Messiást
A Premier League hétközi, 19. fordulójának csúcsrangadóján a listavezető Arsenal a várt izgalmak helyett 4–1-re lemosta az Emirates gyepéről a harmadik helyen álló Aston Villa együttesét. A kedd esti összecsapás elsősorban a két nagy visszatérő, a brazil hátvéd Gabriel, valamint honfitársa, Gabriel Jesus góljáról marad emlékezetes – no meg a birminghamiek menedzsere, Unai Emery alakításáról!
A Sevillával háromszoros Európa Liga-győztes, különc baszk edzőzseni – aki korábban maga is ült az Arsenal kispadján – a lefújás után láthatóan csalódott volt, és
anélkül viharzott be az öltözőbe, hogy kezet fogott volna szintén baszk kollégájával, Mikel Artetával, aki a tévéfelvételek tanúsága alapján hiába kereste őt a kispadoknál.
Emery emiatt utóbb számos kritikát kapott, a mérkőzést követő interjúban rá is kérdeztek nála az inkriminált esetre. A Villa mesterének reakciója zseniálisan pőre és őszinte volt, valahogy így hangzott: „A meccs utáni rutinom mindig egy gyors kézfogás. Most is vártam, de Arteta természetesen ünnepelt, szóval úgy döntöttem, inkább bemegyek.
Hideg volt odakint, nem várhatok az örökkévalóságig!”
Emery csalódottsága egyébként abból a szempontból érthető, hogy az éllovas londoniak a váratlanul sima győzelemmel visszavágtak az Aston Villának a december eleji fájó, utolsó pillanatos vereségért, amivel egyrészt megszakították az idény meglepetéscsapatának 11(!) meccs óta tartó sikersorozatát, másrészt hat pontra növelték a két csapat közti különbséget. Az Arsenal így az évet ötpontos előnnyel zárja a PL-tabella élén, az üldöző Manchester Citynél egy meccsel többet játszva – Pep Guardioláék az újév első napján lépnek pályára Szoboszlai Dominikhoz és a Liverpoolhoz hasonlóan.
