Szóval a jenkik „csak az olajért jöttek” Venezuelába. Az oroszok és kínaiak meg az arepas-receptért, ugye?

De hát ez van, furcsa dolog a moralitás a 21. században.

Aztán itt van persze az a kérdés is, hogy csakúgy, mint október 7-e után, hogyan is lett kevesebb mint 12 órával a venezuelai elnök, Maduro, elfogása után egy protestáló csoportnak egységes, minőségi transzparense és egységes szlogenje? Persze azért a PR egy kicsit mellélőtt itt is, hiszen csakúgy, ahogy Izraelben nincs apartheid, itt sincs háború Venezuela ellen. Ez is csak egy nüansz…

De meddig? Meddig kell még elfogadnunk a képmutatást, a fogalmak összemosását? Meddig tűrjük azt, hogy míg egy nép az életét feláldozva küzd a kommunista rezsim ellen, addig az elkényelmesedett amerikai – de éppenséggel a magyar is – marxista elméleteket idealizál? Mikor tesszük fel a nagy kérdéseket: hogy hol a kapcsolódás a kommunista, szocialista és a dzsihadista elemek között? Mert az ezeket összekapcsoló erő nem kicsi. Az az erő milliókat mozgat meg, és teszi mindezt úgy, hogy közben eljátssza a morális felsőbbrendűséget.

Milliók haltak meg a kommunista eszmék miatt, és milliók a dzsihadista eszmék miatt, mégsem az a probléma, hogy hogyan harcoljunk ezek ellen, hanem az, hogy „hogy merte Trump elrabolni” egy rezsim vezetőjét, akinek a kezéhez vér tapad.

Természetesen vannak morális és jogi kérdések. Legyenek is. Én is felteszem őket magamban is és hangosan is: van-e joga bárkinek ehhez? Sérült-e Venezuela szuverenitása? Mi lett volna, ha nekünk is jön segítség ’56-ban? Jót tett volna nekünk, vagy csak rosszat? Mit mond a jog? Megállják-e még a helyüket a nemzetközi jog évtizedekkel ezelőtt ratifikált dokumentumai ma, 2026-ban? Precedenst jelent-e majd mindez?