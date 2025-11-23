Retteg a baloldai brit sajtó: Ártatlan fiatalokat is terroristának bélyegezhetnek

A brit kormány döntése, amely a radikális akcióiról ismert Palestine Action csoportot terrorista szervezetként tiltotta be, már most komoly zavart okoz a terrorellenes Prevent program működésében – figyelmeztetett a brit Belügyminisztérium egyik magas rangú, névtelenséget kérő tisztviselője.

A betiltás értelmében nemcsak a csoport tagsága, de a támogatásának kinyilvánítása is bűncselekménynek számít az Egyesült Királyságban.