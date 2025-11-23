Ft
Palestine Action terrorista program akció

Retteg a baloldai brit sajtó: Ártatlan fiatalokat is terroristának bélyegezhetnek

2025. november 23. 09:16

A hatóságok már most tévesen „zaklatnak” embereket pusztán palesztin szolidaritás miatt – a káosz az egész országban érezhető.

2025. november 23. 09:16
null

A brit kormány döntése, amely a radikális akcióiról ismert Palestine Action csoportot terrorista szervezetként tiltotta be, már most komoly zavart okoz a terrorellenes Prevent program működésében – figyelmeztetett a brit Belügyminisztérium egyik magas rangú, névtelenséget kérő tisztviselője. 

A betiltás értelmében nemcsak a csoport tagsága, de a támogatásának kinyilvánítása is bűncselekménynek számít az Egyesült Királyságban. 

A tisztviselő szerint ez könnyen oda vezethet, hogy olyanokat is szélsőségesnek minősítenek, akik pusztán a palesztin ügy iránt érdeklődnek, vagy – akár tájékozatlanságból – szimpátiát fejeznek ki a csoport iránt.

A Prevent rendszer már eddig is a túlterheltség határán állt: 

az elmúlt évben 27 százalékkal nőtt a radikalizációgyanú miatt tett bejelentések száma, ami rekordot jelent. 

A tisztviselő szerint a Palestine Action júliusi betiltása tovább növeli a káoszt az iskolákban, egészségügyi intézményekben és helyi hatóságoknál, ahol a munkatársaknak sokszor fogalmuk sincs, milyen esetet kell jelenteniük és melyik tartozik valójában a terrorizmus körébe. 

Mint mondta: már most előfordult, hogy rendőrök vagy Prevent-alkalmazottak olyan embereket „zaklattak”, akik csupán palesztin szolidaritást fejeztek ki, nem pedig a betiltott szervezetet támogatták.

Szakértők és jogvédők attól tartanak, hogy a tiltás leginkább a fiatalokat sodorhatja bajba: sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Palestine Action dicsérete vagy támogatásának sugalmazása immár súlyos terrorcselekménynek számít, amiért akár börtönbüntetés is kiszabható – aggódik a baloldali média.

David Anderson, a Prevent független felülvizsgálója a Lordok Házában figyelmeztetett: akár egy „naiv megjegyzés” is terrorvádhoz vezethet. 

A névtelenségbe burkolózó belügyi tisztviselő szerint mindez nemcsak az állampolgárok bizalmát ássa alá, hanem a brit terrorelhárítás hatékonyságát is rombolja.

A brit kormány mindeközben védekezik: a Belügyminisztérium közleménye szerint a palesztin ügy támogatása önmagában nem bűncselekmény, és számos törvényes módja van annak, hogy valaki kiálljon a palesztin jogok mellett anélkül, hogy kapcsolatba kerülne egy betiltott szervezettel. 

A gyakorlatban azonban egyre több jel mutat arra, hogy a hatóságok és az állami intézmények képtelenek kezelni a helyzetet.

Nyitókép:SelÃ§uk Acar / AFP

akitiosz
2025. november 23. 19:09
Az a fiatal egyszer még felrobbantja Magát.
akitiosz
2025. november 23. 19:08
"Ártatlan fiatalokat is terroristának bélyegezhetnek" Mégis minek kellene őket bélyegezni, Angol fiatalnak?
H3NY3_B-Oroszlan
2025. november 23. 18:36
Háhogyne. A veszély pont az ellenkezője: terroristákat automatikusan ártatlan fiatalokként kezelnek a bíróságok, és nem csak a briteknél. Aki kíváncsi arra, mire képesek tőlünk nyugatra ezek az ártatlan fiatalok, nézze meg, mit műveltek tegnapelőtt Bolognában, csak mert nem tetszett nekik, hogy a Maccabi Tel Aviv náluk játszott kosárlabdameccset. Ezért kicsit szétszedték a várost.
astra04
2025. november 23. 15:07
Tévedés. A terroristatámogatók NEM ártatlanok! Az összes paleszgeci mocskos terrorista, már a 2 éves is, amint tud járni öl is.
