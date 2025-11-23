Retteg a baloldai brit sajtó: Ártatlan fiatalokat is terroristának bélyegezhetnek

David Anderson, a Prevent független felülvizsgálója a Lordok Házában figyelmeztetett: akár egy „naiv megjegyzés” is terrorvádhoz vezethet.
A névtelenségbe burkolózó belügyi tisztviselő szerint mindez nemcsak az állampolgárok bizalmát ássa alá, hanem a brit terrorelhárítás hatékonyságát is rombolja.
A brit kormány mindeközben védekezik: a Belügyminisztérium közleménye szerint a palesztin ügy támogatása önmagában nem bűncselekmény, és számos törvényes módja van annak, hogy valaki kiálljon a palesztin jogok mellett anélkül, hogy kapcsolatba kerülne egy betiltott szervezettel.
A gyakorlatban azonban egyre több jel mutat arra, hogy a hatóságok és az állami intézmények képtelenek kezelni a helyzetet.