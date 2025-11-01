Balról támad a populizmus: Írország új elnöke kellemetlen meglepetés

A választás előtt a liberális publicista, Fintan O’Toole Connolyt „a liberális Írország alternatívájaként” jellemezte, míg a konzervatív kommentátor, John McGuirk Donald Trump 2016-os jelöléséhez hasonlította őt. A legfontosabb különbség az új ír elnök és „populista” társai között az, hogy Connolly a politikai baloldalról érkezik. Nyíltan vállalt nézetei az Európai Unióról, a militarizációról és a geopolitikáról határozottan rendszerellenes alakot rajzolnak róla.

A győzelem puszta ténye mellett a választás során a miniszterelnök kedvenc jelöltje is kénytelen volt megszakítani kampányát a választás közepén.

Ebben a választásban az antielit erők döntő csapást mértek.

Bár az ír elnök az államfő és a védelmi erők főparancsnoka, az elnöki hivatal nagyrészt szimbolikus, ceremoniális szerepet tölt be. A tényleges politikai hatalom a miniszterelnök vezette kormány kezében van.