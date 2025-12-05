Darabokra hullik az Eurovízió: tömeges bojkottot jelentettek be, soha nem látott „botrány” rázza a dalversenyt

Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is közölte, hogy nem indít versenyzőt a következő Eurovíziós Dalfesztiválon, miután a szervezők csütörtökön bejelentették: Izrael ott lesz a dalversenyen – számolt be a Reuters.

Magyarország még 2019. november 13-án lépett vissza hivatalosan a versenytől, miután az eredetileg nemzetek közötti dalversenynek induló rendezvény egyre inkább az LMBTQ-lobbit népszerűsítő felületté vált.