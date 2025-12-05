Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szlovénia Eurovíziós Dalfesztivál Hollandia Izrael Spanyolország Írország

Darabokra hullik az Eurovízió: tömeges bojkottot jelentettek be, soha nem látott „botrány” rázza a dalversenyt

2025. december 05. 07:28

A zene már senkit sem érdekel, a politika vette át az uralmat: Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is azonnal visszalépett, miután kiderült, hogy Izrael is indulhat.

2025. december 05. 07:28
null

Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is közölte, hogy nem indít versenyzőt a következő Eurovíziós Dalfesztiválon, miután a szervezők csütörtökön bejelentették: Izrael ott lesz a dalversenyen – számolt be a Reuters

Magyarország még 2019. november 13-án lépett vissza hivatalosan a versenytől, miután az eredetileg nemzetek közötti dalversenynek induló rendezvény egyre inkább az LMBTQ-lobbit népszerűsítő felületté vált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A most visszalépő országok szintén politikai okokra hivatkoznak: a gázai halálesetek számát hozták fel érvként, és azzal vádolták Izraelt, hogy megsérti a verseny semlegességét biztosító szabályokat. Izrael ezzel szemben azt állítja, hogy globális lejárató kampány indult ellene.

A botrány közvetlenül azután robbant ki, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) csütörtöki, genfi találkozóján nem hozott döntést Izrael kizárásáról. Ehelyett új szabályokat fogadtak el, amelyek célja, hogy megakadályozzák a kormányok részéről érkező kritikákat a verseny menetét illetően.

A genfi találkozót követően a négy országot képviselő műsorszolgáltatók azonnal bejelentették visszalépésüket.

Ben Robertson, az ESC Insight rajongói oldal Eurovíziós szakértője szerint még soha nem volt ekkora megosztottság a versenyben részt vevő országok között.

„A verseny történetében még soha nem volt ilyen szavazás és ilyen megosztottság az Európai Műsorszolgáltatók Uniójának tagállamai között” – mondta.

Az biztos, hogy az Eurovízió már régóta nem csupán a zenéről, hanem a politikáról is szól – ahogy azt a legfrissebb fejlemények ismét bebizonyították.

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. december 05. 10:21
Ez a "Dalverseny" jól jellemzi Európa hanyatlását. Ócska politikai vicc.
Válasz erre
2
0
Mátyás01
2025. december 05. 10:09
Én eleve azt nem értem, hogy nem európai országok hogyan vehetnek részt az euróvízión? Ez így nem euróvízió.
Válasz erre
4
0
tippan
2025. december 05. 10:09
Azt nem értem, hogy normális ország mi a szarért akarr részt venni egy ilyen babiloni mocsokban?
Válasz erre
2
0
Sanyi72
2025. december 05. 10:03
Buzi lobbista taknyok. Mindegy milyen okból,csak essen szét az egész!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!