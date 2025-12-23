Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit a sajtóban Lakatos Márk-botrányával hoztak összefüggésbe, számolt be a hírről a Magyar Nemzet. V. Ferencet Hollandiában fogták el, majd pénteken hozták Magyarországra.

A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják

– mutatott rá a lap. Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapnak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.