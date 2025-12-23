Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország botrány Lakatos Márk Hollandia emberkereskedelem fiú

Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

2025. december 23. 11:27

A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.

2025. december 23. 11:27
Lakatos Márk

Letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit a sajtóban Lakatos Márk-botrányával hoztak összefüggésbe, számolt be a hírről a Magyar Nemzet. V. Ferencet Hollandiában fogták el, majd pénteken hozták Magyarországra.

A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják

– mutatott rá a lap. Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapnak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A lap emlékeztetett: Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lakatos Márk Facebook-oldala

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
almafa123456789
2025. december 23. 13:15
Mifajta kutya ez?
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. december 23. 12:58
Kíváncsi vagyok, hogy pottyondy, puzsér és a többi hivatásos jogvédő fel fogja-e tátani a mocskos pofáját. Nyilván nem, nekik csak "zsótibácsi" volt a fontos.
Válasz erre
1
0
vitez-laszlo
2025. december 23. 12:40
Ez az aberrált iskolapéldája annak, hogy a buziság, és a pedofília kéz a kézben járnak.... Még hogy nem kell összekeverni a buzikat a pedofílekkel?.......Dehogy nem!!! Egykutya mind a két aberrált fajta...
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 12:40
Szep terelesi kiserlet arrol, hogy megint nyoma veszett 270 milliard kozpenznek az MNB alapitvanyaibol Nem piti osszeg, ennyi korul volt a teljes, 20 even keresztul epulo 4es metro koltsege, mutyival egyutt
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!