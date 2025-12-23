Tovább dagad a Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)
Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.
A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.
Letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit a sajtóban Lakatos Márk-botrányával hoztak összefüggésbe, számolt be a hírről a Magyar Nemzet. V. Ferencet Hollandiában fogták el, majd pénteken hozták Magyarországra.
A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják
– mutatott rá a lap. Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapnak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.
A lap emlékeztetett: Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.
