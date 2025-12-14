Kezdődik az advent nyugaton is: maszkos iszlamisták zavartak meg egy koncertet Amszterdamban (VIDEÓ)

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Maszkos iszlamisták zavartak meg egy hanukai koncertet Amszterdamban, amire a rendőrség beavatkozással és erő alkalmazásával reagált, hogy feloszlassa a palesztinpárti tömeget.
Korábban kiderült, hogy az izraeli hadsereg (IDF) főkantora Hanuka alkalmából felléphet az amszterdami Királyi Hangversenyteremben – igaz, nem mindenki számára –, miután az Izraellel kapcsolatos feszültségek végigsöpörtek a város egyik legnépszerűbb zsidó ünnepi rendezvényén – írta meg a Times of Izrael.
A Királyi Hangversenyterem (Concertgebouw) a múlt héten lemondta a Chanukah Concert Foundation által szervezett koncertet, mivel azon Shai Abramson, „Izrael Állam hivatalos kantora”, az izraeli hadsereg főkantora lépett volna fel. Az intézmény indoklása szerint a döntést „az IDF aktív részvétele egy vitatott háborúban”, valamint „Abramson látható kötődése ehhez az intézményhez” indokolta.
A Chanukah Concert Foundation erre „a vallásszabadság korlátozására” hivatkozva perrel fenyegetett. A konfliktus tüntetésekhez, a zsidó közösségen belüli megosztottsághoz, valamint szócsatához vezetett az izraeli kormány és Amszterdam polgármestere között. Szerdán azonban a Concertgebouw és a zsidó alapítvány bejelentette, hogy kompromisszumra jutottak.
A megállapodás értelmében december 14-én, Hanuka előestéjén külön koncerteket tartanak. Délután a Concertgebouw egy nyilvános, elsősorban családoknak szóló koncertnek ad otthont Abramson nélkül. Este pedig, napnyugtakor, amikor meggyújtják az első hanukai gyertyát, Abramson két zártkörű koncerten lép fel ugyanebben a teremben azok számára, akik korábban már jegyet váltottak.
„Az elmúlt héten azt láttuk, hogy a helyzet egyre inkább feszültséggé eszkalálódik. Egyetértünk abban, hogy ennek a káros folyamatnak véget kell vetni” – áll a szervezetek közös közleményében. Hozzátették: Abramson koncertjeinek bevételét egy, a városi társadalmi kohéziót erősítő jótékonysági szervezetnek ajánlják fel.
