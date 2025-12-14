Kezdődik az advent nyugaton is: maszkos iszlamisták zavartak meg egy koncertet Amszterdamban (VIDEÓ)

A Chanukah Concert Foundation erre „a vallásszabadság korlátozására” hivatkozva perrel fenyegetett. A konfliktus tüntetésekhez, a zsidó közösségen belüli megosztottsághoz, valamint szócsatához vezetett az izraeli kormány és Amszterdam polgármestere között. Szerdán azonban a Concertgebouw és a zsidó alapítvány bejelentette, hogy kompromisszumra jutottak.

A megállapodás értelmében december 14-én, Hanuka előestéjén külön koncerteket tartanak. Délután a Concertgebouw egy nyilvános, elsősorban családoknak szóló koncertnek ad otthont Abramson nélkül. Este pedig, napnyugtakor, amikor meggyújtják az első hanukai gyertyát, Abramson két zártkörű koncerten lép fel ugyanebben a teremben azok számára, akik korábban már jegyet váltottak.

„Az elmúlt héten azt láttuk, hogy a helyzet egyre inkább feszültséggé eszkalálódik. Egyetértünk abban, hogy ennek a káros folyamatnak véget kell vetni” – áll a szervezetek közös közleményében. Hozzátették: Abramson koncertjeinek bevételét egy, a városi társadalmi kohéziót erősítő jótékonysági szervezetnek ajánlják fel.

Nyitókép: X-képernyőkép