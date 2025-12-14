Ft
hanuka Amszterdam izrael koncert

Kezdődik az advent nyugaton is: maszkos iszlamisták zavartak meg egy koncertet Amszterdamban (VIDEÓ)

2025. december 14. 23:48

Éppen azon a napon, amikor két iszlamista terrorista több mint egy tucat embert megölt Ausztráliában. Üdv a szép új világban.

2025. december 14. 23:48
null

Maszkos iszlamisták zavartak meg egy hanukai koncertet Amszterdamban, amire a rendőrség beavatkozással és erő alkalmazásával reagált, hogy feloszlassa a palesztinpárti tömeget.

Korábban kiderült, hogy az izraeli hadsereg (IDF) főkantora Hanuka alkalmából felléphet az amszterdami Királyi Hangversenyteremben – igaz, nem mindenki számára –, miután az Izraellel kapcsolatos feszültségek végigsöpörtek a város egyik legnépszerűbb zsidó ünnepi rendezvényén – írta meg a Times of Izrael. 

A Királyi Hangversenyterem (Concertgebouw) a múlt héten lemondta a Chanukah Concert Foundation által szervezett koncertet, mivel azon Shai Abramson, „Izrael Állam hivatalos kantora”, az izraeli hadsereg főkantora lépett volna fel. Az intézmény indoklása szerint a döntést „az IDF aktív részvétele egy vitatott háborúban”, valamint „Abramson látható kötődése ehhez az intézményhez” indokolta.

A Chanukah Concert Foundation erre „a vallásszabadság korlátozására” hivatkozva perrel fenyegetett. A konfliktus tüntetésekhez, a zsidó közösségen belüli megosztottsághoz, valamint szócsatához vezetett az izraeli kormány és Amszterdam polgármestere között. Szerdán azonban a Concertgebouw és a zsidó alapítvány bejelentette, hogy kompromisszumra jutottak.

A megállapodás értelmében december 14-én, Hanuka előestéjén külön koncerteket tartanak. Délután a Concertgebouw egy nyilvános, elsősorban családoknak szóló koncertnek ad otthont Abramson nélkül. Este pedig, napnyugtakor, amikor meggyújtják az első hanukai gyertyát, Abramson két zártkörű koncerten lép fel ugyanebben a teremben azok számára, akik korábban már jegyet váltottak.

„Az elmúlt héten azt láttuk, hogy a helyzet egyre inkább feszültséggé eszkalálódik. Egyetértünk abban, hogy ennek a káros folyamatnak véget kell vetni” – áll a szervezetek közös közleményében. Hozzátették: Abramson koncertjeinek bevételét egy, a városi társadalmi kohéziót erősítő jótékonysági szervezetnek ajánlják fel.

Nyitókép: X-képernyőkép

 

billysparks
2025. december 15. 00:19
Slayert a mocsok muszlimoknak!
Válasz erre
1
0
survivor
2025. december 15. 00:18
B+ ! "Vitatott haború" Menjetek a csába. 1848- 49 Magyarorszag is egy VITATOTT haború... Minden haború az.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 14. 23:52
Hol vannak az államfök, a tveik?
Válasz erre
0
0
