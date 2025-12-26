Történelmi lépést jelentett be Netanjahu: négy ország nagyon csúnyán kiakadt Izraelre

Tragédia: újabb zsidóellenes merénylet, ezúttal két halálos áldozatról tudni
Elismerték Szomalilandot, Szomália elszakadt régióját, mint független államot.
Izrael hivatalosan is elismerte Szomalilandot, Szomália elszakadt régióját, mint független államot – jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Netanjahu közölte, hogy országának célja azonnali együttműködés kibővítése a mezőgazdaság, az egészségügy és a technológia területén. Szomaliland elnöke, Abdirahman Mohamed Abdullahi „történelmi pillanatnak” nevezte az izraeli lépést, amely a régió diplomáciai elismertségét és a nemzetközi piacokhoz való hozzáférését is erősítheti – írja a BBC.
A döntést azonban hevesen bírálták Szomália, Egyiptom, Törökország és Dzsibuti külügyminiszterei, akik közös nyilatkozatukban teljes elutasításukat fejezték ki Izrael bejelentésével kapcsolatban. Egyiptom külügyminisztere telefonon tárgyalt szomáliai, török és dzsibuti kollégáival, hangsúlyozva a Szomália egységének, szuverenitásának és területi integritásának támogatását. A négy ország figyelmeztetett, hogy a Szomália részeinek önálló elismerése veszélyes precedenst teremthet a nemzetközi jogban és az ENSZ Alapokmányában, valamint destabilizáló hatással lehet a térségre.
Abdullahi bejelentette, hogy Szomaliland csatlakozni kíván az Abraham-egyezményekhez, amelyet a régió és a világ békéje szempontjából fontos lépésnek tart. A két ország megállapodott a teljes diplomáciai kapcsolatok kiépítéséről, amely magában foglalja nagykövetek kinevezését és nagykövetségek megnyitását – közölte Gideon Saar izraeli külügyminiszter. Abban is hangsúlyozta, hogy minisztériuma azonnal megkezdi az intézményes kapcsolatok kiépítését a két ország között.
Szomaliland stratégiai helyzetben van az Aden-öböl partján, saját pénzzel, útlevéllel és rendőrséggel rendelkezik, és 1991-ben küzdött függetlenségéért a diktátor Siad Barre ellen. Közel hatmillió lakosa van, és az utóbbi években több regionális konfliktus középpontjába került Szomália, Etiópia és Egyiptom között.
Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP