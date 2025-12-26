Történelmi lépést jelentett be Netanjahu: négy ország nagyon csúnyán kiakadt Izraelre

Izrael hivatalosan is elismerte Szomalilandot, Szomália elszakadt régióját, mint független államot – jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Netanjahu közölte, hogy országának célja azonnali együttműködés kibővítése a mezőgazdaság, az egészségügy és a technológia területén. Szomaliland elnöke, Abdirahman Mohamed Abdullahi „történelmi pillanatnak” nevezte az izraeli lépést, amely a régió diplomáciai elismertségét és a nemzetközi piacokhoz való hozzáférését is erősítheti – írja a BBC.

A döntést azonban hevesen bírálták Szomália, Egyiptom, Törökország és Dzsibuti külügyminiszterei, akik közös nyilatkozatukban teljes elutasításukat fejezték ki Izrael bejelentésével kapcsolatban. Egyiptom külügyminisztere telefonon tárgyalt szomáliai, török és dzsibuti kollégáival, hangsúlyozva a Szomália egységének, szuverenitásának és területi integritásának támogatását. A négy ország figyelmeztetett, hogy a Szomália részeinek önálló elismerése veszélyes precedenst teremthet a nemzetközi jogban és az ENSZ Alapokmányában, valamint destabilizáló hatással lehet a térségre.