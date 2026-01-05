A nyugdíjasoknak már rég kiküldött pénzt kér számon a kormányon Dull Szabolcs

Dupla sajtóeseménnyel indul az év: a miniszterelnök délelőtt nemzetközi sajtótájékoztatót tart, Magyar Péter délutánra ígér sajtótájékoztatót az előttünk álló napokról – elemez közösségi oldalán Dull Szabolcs. Itt azt is írja, hogy „a bejelentett intézkedések közül többet pedig ejteni kell: hol van már a nyugdíjas áfa-visszatérítés …”.

Dull állításával szemben az az igazság, hogy az általa említett pénz már kiment az idősekhez.

Mindezek mellett az év elején a nyugdíjasok megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. A február havi nyugdíjjal együtt utalják a 13. havi nyugdíjat, illetve a 2026. februári nyugdíj 25 százalékával megegyező összegű pluszjuttatást – vagyis a 14. havi nyugdíj első részletét. Az átlagnyugdíj a minden nyugdíjasra vonatkozó 3,6 százalékos emelésnek köszönhetően 250 ezer forint fölé nő.