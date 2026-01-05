Ft
dull szabolcs magyar péter nyugdíjas

A nyugdíjasoknak már rég kiküldött pénzt kér számon a kormányon Dull Szabolcs

2026. január 05. 12:37

Az újságíró szerint ejteni kellett a nyugdíjas áfa-visszatérítést, közben rég kiment már a nyugdíjasokhoz a pénz.

2026. január 05. 12:37
null

Dupla sajtóeseménnyel indul az év: a miniszterelnök délelőtt nemzetközi sajtótájékoztatót tart, Magyar Péter délutánra ígér sajtótájékoztatót az előttünk álló napokról – elemez közösségi oldalán Dull Szabolcs. Itt azt is írja, hogy „a bejelentett intézkedések közül többet pedig ejteni kell: hol van már a nyugdíjas áfa-visszatérítés …”.

Dull állításával szemben az az igazság, hogy az általa említett pénz már kiment az idősekhez. 

Mindezek mellett az év elején a nyugdíjasok megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. A február havi nyugdíjjal együtt utalják a 13. havi nyugdíjat, illetve a 2026. februári nyugdíj 25 százalékával megegyező összegű pluszjuttatást – vagyis a 14. havi nyugdíj első részletét. Az átlagnyugdíj a minden nyugdíjasra vonatkozó 3,6 százalékos emelésnek köszönhetően 250 ezer forint fölé nő.

Nyitókép: Dull Szabolcs Facebook-oldala

 

salátás
2026. január 05. 14:03
egy ideje elég gyakori módszer lipsiéknél, hogy telibe hazudnak egyet és reménykednek, hogy senki nem veri bele az orrukat ha ez mégis megtörténik, akkor a kritikára azt mondják "propagandista mondja tehát nem kell vele foglalkozni", egyéb esetekben pedig megnyugodhatnak, mert úgyis csak egy forrásból informálódnak az olvasóik
Válasz erre
0
0
Ezekiel2517
2026. január 05. 13:55
Nem szeretek senki nevével viccelődni,de a dull angolul tompát,nem éleset jelent......
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 05. 13:46
Szar libcsi patkány ez is a más zsebében kotorászik!
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. január 05. 13:43
Igazi 1957-es KoszTitkár!
Válasz erre
2
0
