Ezt minden nyugdíjasnak tudnia kell az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is – mutatott rá az Origo.

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért.

Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen, vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni: