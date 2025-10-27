Ft
10. 27.
hétfő
Magyarország nyugdíj posta nyugdíjas utalvány élelmiszer

Ezt minden nyugdíjasnak tudnia kell az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

2025. október 27. 13:44

Sikeresen lezárult a kézbesítés.

2025. október 27. 13:44
Német nyugdíjasok Magyarországon.

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is – mutatott rá az Origo.

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért.

Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen, vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:

  • Ismételt kiküldés esetén kormányzati ügyfélvonal: 1818; külföldről: +36 (1) 550-1858
  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811; külföldről: +36 (1) 327-3308
  • vagy a [email protected] e-mail címen lehet további információt kérni.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

 

